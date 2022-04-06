Шольц вимагає від Путіна негайно припинити війну в Україні

Глава уряду Німеччини пригрозив новими санкціями

Після трагедії у Бучі Шольц змушений робити різкіші заяви на адресу Путіна / Колаж "Сьогодні"

На тлі тиску на канцлера Німеччини Олафа Шольца з приводу високих цін на енергоносії всередині країни лідеру німецького уряду все ж таки довелося різко виступити на адресу президента Росії, від енергоносіїв якої значною мірою залежить ФРН. Канцлер засудив дії армії Росії у Бучі та закликав російського диктатора припинити руйнівну війну в Україні.

Про це повідомляє німецьке видання RGA.

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Заява

Виступаючи у Бундестазі та засуджуючи те, що сталося в Бучі, Шольц закликав Володимира Путіна припинити нікому не потрібну війну.

"Зупиніть цю руйнівну та саморуйнівну війну – негайно. Виведіть свої війська із України. Жахливі кадри з Бучі глибоко вразили всіх нас. Російські солдати перед виведенням військ влаштували там різанину українських цивільних осіб, включаючи дітей, жінок та старих людей. Вбивство цивільних – це військовий злочин. Для ясності: винних і тих, хто їх замовив, мають притягнути до відповідальності. Зрештою, ми маємо очікувати, що побачимо більше таких кадрів", – заявив Шольц із трибуни парламенту.

У Берліні також обурені заявами із Москви про інсценування кадрів у Бучі.

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Санкції

За словами Шольца, Європейський Союз готує нові серйозні санкції проти Росії, які зрештою мають зупинити Кремль і не дати йому здобути перемогу.

"П'ятий пакет санкцій перебуває на стадії фінального обговорення. Саме він допоможе Росії відчути на собі наслідки цієї війни", – заявив Шольц.