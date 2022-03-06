Екссоратник Путіна Пугачов розповів, хто може повалити президента РФ

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Президента Російської Федерації Володимира Путіна, найімовірніше, скине команда експрезидента РФ Дмитра Медведєва.

Про це заявив в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону банкір, власник "Міжпромбанку" та мільярдер Сергій Пугачов.

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Повалення Путіна

За його словами, команда Медведєва має свої образи за те, як їх "викинули" з влади у 2012 році.

"На мою думку, швидше за все, це буде медведівська команда. Не на чолі з Медведєвим, який свого часу стояв біля витоків грузинської війни у 2008 році. Це буде медведівська команда за віком та за змістом – люди, які, по-перше, не забруднили себе кров'ю, а по-друге, свого часу, коли у 2012 році Медведєв шляхом защемлення був викинутий і Путін повернувся, вони теж втратили все", – розповів Пугачов.

Водночас він зазначив, що це люди, які були в уряді та адміністрації та "розуміли, були ліберально налаштовані, і ці люди є".

"Найімовірніше, обмін буде в цей бік", – заявив він.

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Нагадаємо, Дмитро Гордон виступив зі зверненням до росіян і розповів, що робить із ними президент РФ Володимир Путін.

"Росіяни! Путін зробив вас жебраками, ваші гроші перетворилися на пилюку, у вас нічого немає – ви стаєте рабами та заручниками цього божевільного маніяка", — сказав він.

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