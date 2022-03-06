Ердоган закликав припинити вогонь в Україні: що відповів Путін

У Туреччині закликали терміново забезпечити загальне припинення вогню в Україні.
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним, яка пройшла сьогодні, 6 березня, повідомляє аа.com.
Заява Ердогана
За його словами, термінове загальне припинення вогню не лише вирішить гуманітарні завдання в регіоні, а й дозволить знайти політичне рішення. Водночас Туреччина перебуває в постійному контакті з Україною та іншими країнами та "продовжить докладати зусиль для проведення всеосяжних переговорів та досягнення результатів".
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"Давайте разом прокладемо шлях до миру", – сказав президент Туреччини.
Відповідь Путіна
Своєю чергою в Кремлі також прокоментували телефонну розмову двох президентів.
"Підтверджено готовність російської сторони до діалогу з українською владою та закордонними партнерами з метою врегулювання конфлікту. Водночас звернено увагу на безперспективність будь-яких спроб затягнути переговорний процес, що використовується українськими силовиками для перегрупування своїх сил. У зв'язку з цим підкреслено, що призупинення спецоперації можливе лише в разі припинення Києвом бойових дій та виконання добре відомих вимог Росії", – заявили в Кремлі.
Нагадаємо, постпред Російської Федерації при Женевській штаб-квартирі ООН Геннадій Гатілов заявив, що вважає гарною ідеєю зустріч міністрів закордонних справ у Туреччині. Зустріч має відбутися в Туреччині з 11 по 13 березня.