Эрдоган призвал прекратить огонь в Украине: что ответил Путин

Турция находится в постоянном контакте с Украиной

Президенты двух государств обсудили важные вопросы / Фото: Коллаж: Сегодня

В Турции призвали в срочном порядке обеспечить всеобщее прекращение огня в Украине.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, который прошел сегодня, 6 марта, сообщает аа.com.

Реклама

Заявление Эрдогана

По его словам, срочное всеобщее прекращение огня не только решит гуманитарные задачи в регионе, но и позволит найти политическое решение. При этом Турция находится в постоянном контакте с Украиной и другими странами и "продолжит прикладывать усилия для проведения всеобъемлющих переговоров и достижения результатов".

"Давайте вместе проложим путь к миру", – сказал президент Турции.

Эрдоган может попытаться организовать встречу Путина и Зеленского. Фото: ermenihaber.am

Ответ Путина

В свою очередь в Кремле также прокомментировали телефонный разговор двух президентов.

Реклама

"Подтверждена готовность российской стороны к диалогу с украинскими властями и зарубежными партнерами в целях урегулирования конфликта. Вместе с тем обращено внимание на бесперспективность любых попыток затянуть переговорный процесс, что используется украинскими силовиками для перегруппировки своих сил. В связи с этим подчеркнуто, что приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России", – заявили в Кремле.

Напомним, постпред Российской Федерации при Женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов заявил, что считает хорошей идеей встречу министров иностранных дел в Турции. Встреча должна состояться в Турции с 11 по 13 марта.

Читайте также: