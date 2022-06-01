Ердоган оголосив нову антитерористичну операцію у Сирії

Ердоган заявив про "зачистку від терористів" північної Сирії / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив про нову антитерористичну операцію на півночі Сирії.

"Починається нова фаза формування (у Сирії) "зони безпеки" на 30 км углиб від кордону Туреччини. Ми очищаємо від терористів Телль-Ріфат та Манбідж", – цитує його слова агентство Anadolu.

За словами Ердогана, далі будуть нові фази із зачистки від бойовиків інших прикордонних районів з Туреччиною.

Реклама

"Побачимо, якою буде реакція на законні кроки Туреччини у сфері безпеки. Хто підтримає Анкару?" – сказав він.

Чого добивається Туреччина

Туреччина починаючи з 2016 року провела кілька військових операцій на півночі Сирії з підриву Курдських народних загонів самооборони (YPG), збройного сирійського відгалуження Робочої партії Курдистану (РПК).

Загони народної самооборони також допомогли сформувати Сирійські демократичні сили (СДС), очолювану курдами коаліцію, на яку США значною мірою покладаються в боротьбі з "Ісламською державою" з 2014 року.

Заява Ердогана прозвучала на тлі заперечень Туреччини проти того, щоб Фінляндія та Швеція стали членами НАТО, звинувачуючи їх у приховуванні осіб, пов'язаних із угрупованням РПК, та послідовників священнослужителя, якого Туреччина звинувачує в організації спроб державного перевороту у 2016 році.