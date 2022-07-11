Ердоган запропонував Путіну допомогу у переговорах про закінчення війни: подробиці

Володимир Путін та Реджеп Ердоган обговорили Україну. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президенти Туреччини та Росії Реджеп Ердоган та Володимир Путін провели телефонні переговори. Лідери двох країн обговорили вторгнення Росії до України, а також можливість забезпечення вивезення зерна з українських портів.

Про це повідомило турецьке агентство "Анадолу" та пропагандистські російські ЗМІ.

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За версією Кремля, президенти обговорили підготовку до російсько-турецької зустрічі на найвищому рівні, яка має відбутися найближчим часом. Також було обговорено війну в Україні.

"У тому числі забезпечення безпеки судноплавства у Чорному морі та експорт зернових на світові ринки", – повідомила прес-служба Путіна.

В адміністрація турецького лідера повідомили, що президенти говорили про те, щоб створити безпечні коридори для експорту українського зерна по Чорному морю. Турецька сторона вважає, що час уже настав.

Окремо Ердоган заявив, що війну між Росією та Україною потрібно вирішити на переговорах.

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Ердоган анонсував переговори із Зеленським та Путіним

1 липня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що у найближчі тижні проведе телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним.

"З Путіним та Зеленським обговорюватиметься випуск зерна з українських портів", – заявив Ердоган.

Також агентство "Анадолу" повідомляло, що Ердоган заявив про продовження організації зустрічі лідерів України та Росії

Нагадаємо, сайт "Сегодня" пояснював, чому так важливо прорвати морську блокаду України.

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Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що президент Росії Володимир Путін все ще вірить у можливість нав'язати вигідні йому умови завершення війни.