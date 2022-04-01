Ердоган знову запропонував організувати зустріч Путіна з Зеленським – ЗМІ

Президент Туреччини спілкувався з Володимиром Путіним / Колаж "Сьогодні"

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у розмові з президентом РФ Володимиром Путіним знову виступив з ініціативою організувати переговориглав Росії та України на турецькій території. Також турецький лідер заявив, що діалог української та російської делегацій у Стамбулі "вселили надію на мир".

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Інтерфакс-Україна пише, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував організувати переговори Росії та України у своїй країні.

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"У телефонній розмові з Володимиром Путіним турецький президент Ердоган повторив пропозицію прийняти у себе зустріч між українським та російським лідерами" , – йдеться у повідомленні.

Також президент Туреччини заявив, що переговори української та російської делегацій, які вже відбулися у Стамбулі, "вселили надію на мир", пише РБК-Україна.

"Під час зустрічі президент Ердоган заявив, що позитивна та конструктивна зустріч російсько-українських делегацій у Стамбулі вселяє надії на мир. Зазначаючи, що сторонам важливо діяти зі здоровим глуздом та підтримувати діалог, він висловив бажання завершити свої зусилля організацією зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна", – йдеться у повідомленні.

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Подоляк поділився позитивом після переговорів у Стамбулі

Україна отримає величезну підтримку та захист в особі міжнародних партнерів, підписавши договір про гарантії та безпеку. Про це розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк під час брифінгу.

"Якщо ми підпишемо міжнародний договір про гарантії та безпеку, Україна, нарешті, матиме не лише свою армію, яка добре зараз воює, але ще й підтримку в особі країн, які мають найсильніші армії, зокрема з ядерним компонентом. Після цього ніхто вже у майбутньому не буде вважати, що за 3-5 днів він пройде всю Україну. Щоправда, цього й сьогодні не сталося. Ми бачимо, що Російська Федерація не така вже й сильна. Як виявилося, вона вміє воювати лише з мирними жителями", – сказав Подоляк.

Також він зазначив, що має оптимістичний прогноз щодо "стамбульських переговорів" і що ситуація з війною в Україні може на них вирішитися на нашу користь.