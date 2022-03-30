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Інсайд з Ізраїлю: Зеленський відправив делегацію на важливі переговори

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30 березня, 21:16
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Політолог Шимон Бріман розповів, що запланована зустріч з міністром закордонних справ Ізраїлю Яіром Лапідом
Володимир Зеленський відправив делегацію до Ізраїлю на переговори. Фото: колаж "Сьогодні"
Володимир Зеленський відправив делегацію до Ізраїлю на переговори. Фото: колаж "Сьогодні"

Журналіст та політолог Шимон Бріман розповів, що 30 березня до Ізраїлю прибула українська делегація, яка вже 31 березня проведе важливі переговори.

Про це політолог Шимон Бріман розповів у проєкті "Україна разом" на Youtube-каналі Україна 24.

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"Українські гості, які прилетіли сьогодні до Ізраїлю, не називають себе делегацією. Це колишній посол України в Ізраїлі Геннадій Надоленко, депутатка ВРУ Ольга Василевська, радник президента Сергій Шефір. Завтра будуть важливі переговори", – заявив Бріман.

За його словами, поки що невідомо, чи відбудеться зустріч з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Бенетом. Бріман додав, що планується зустріч з міністром закордонних справ Ізраїлю Яіром Лапідом.

Крім того, депутатка Ольга Василевська активно зустрічатиметься з громадськими організаціями для того, щоб отримати підтримку та підштовхнути ізраїльську громадськість до сильніших впливів на уряд та надання допомоги Україні.

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Подоляк поділився позитивом після переговорів у Стамбулі

Україна отримає величезну підтримку та захист в особі міжнародних партнерів, підписавши договір про гарантії та безпеку. Про це розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк під час брифінгу.

"Якщо ми підпишемо міжнародний договір про гарантії та безпеку, Україна нарешті матиме не лише свою армію, яка дуже сильно зараз воює, а ще підтримку в особі країн, які мають найсильніші армії, у тому числі з ядерним компонентом. Після цього ніхто вже в майбутньому не вважатиме, що за 3-5 днів він пройде всю Україну. Щоправда, цього й сьогодні не відбулося. Ми бачимо, що Російська Федерація не така вже й сильна. Як виявилося, вона вміє воювати лише з мирними жителями", – сказав Подоляк.

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Також він зазначив, що має оптимістичний прогноз щодо "стамбульських переговорів" і що ситуація з війною в Україні може на них вирішитися на нашу користь.

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Дані на 10:00 30 березня
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Особовий склад Особовий склад
17300
2
Літаки Літаки
131
3
Гелікоптери Гелікоптери
131
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Танки Танки
605
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ББМ ББМ
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Артилерія Артилерія
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