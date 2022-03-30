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Инсайд из Израиля: Зеленский отправил делегацию на важные переговоры

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30 марта, 21:16
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Политолог Шимон Бриман рассказал, что запланирована встреча с министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом
Владимир Зеленский отправил делегацию в Израиль на переговоры. Фото: коллаж "Сегодня"
Владимир Зеленский отправил делегацию в Израиль на переговоры. Фото: коллаж "Сегодня"

Журналист и политолог Шимон Бриман рассказал, что 30 марта в Израиль прибыла украинская делегация, которая уже 31 марта проведет важные переговоры.

Об этом политолог Шимон Бриман рассказал в проекте "Україна разом" на Youtube-канале Украина 24.

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"Украинские гости, которые прилетели сегодня в Израиль, не предпочитают называть себя делегацией. Это бывший посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко, депутат ВРУ Ольга Василевская, советник президента Украины Сергей Шефир. Завтра будут важные переговоры", – заявил Бриман.

По его словам, пока неизвестно, пройдет ли встреча с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом. Бриман добавил, что планируется встреча с министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом.

Кроме того, депутат Ольга Василевская будет активно встречаться с общественными организациями для того, что получить поддержку и подтолкнуть израильскую общественность к более сильным воздействиям на правительство и оказание помощи Украине.

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Подоляк поделился позитивом после переговоров в Стамбуле

Украина получит огромную поддержку и защиту в лице международных партнеров, подписав договор о гарантиях и безопасности. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк во время брифинга.

"Если мы подпишем международный договор о гарантиях и безопасности, Украина наконец будет иметь не только свою армию, которая очень сильно сейчас воюет, но еще и поддержку в лице стран, которые имеют сильнейшие армии, в том числе с ядерным компонентом. После этого никто уже в будущем не будет считать, что за 3-5 дней он пройдет всю Украину. Правда, этого и сегодня не произошло. Мы видим, что Российская Федерация не такая уж и сильная. Как оказалось, она умеет воевать только с мирными жителями", – сказал Подоляк.

Также он отметил, что у него есть оптимистической прогноз относительно "стамбульских переговоров" и что ситуация с войной в Украине может на них решиться в нашу пользу.

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