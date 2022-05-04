ЄС відмовиться від російської нафти в найближчі півроку — WSJ

Євросоюз відмовиться від нафти РФ/Фото: колаж: "Сьогодні"

Шостий пакет санкцій, який Європейський союз готує проти Росії, передбачає відмову від закупівель російської нафти протягом шести місяців.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

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У середу, 4 травня, представники 27 країн Європейського союзу повинні обговорити ініціативу про відмову від російської нафти й прийняти рішення вже на цьому тижні. Країни-члени блоку повинні припинити імпорт російської сирої нафти протягом пів року.

До того ж передбачається, що Угорщина і Словаччина отримають 20 місяців на відмову від нафтового імпорту зважаючи на найбільшу в ЄС залежність від російських нафтопродуктів. На такі ж пільги претендують Чехія і Болгарія. Для затвердження санкцій потрібне одноголосне голосування всіх членів Європейського союзу.

За якої умови Німеччина зніме санкції з РФ?

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що лише виведення всіх російських солдатів з України може стати передумовою для зняття санкцій проти РФ.

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"Припинення вогню може бути лише першим кроком. Нам зрозуміло, що санкції можуть бути зняті лише в тому разі, якщо Росія виведе свої війська. Мир на умовах, продиктованих Росією, не принесе безпеки ні Україні, ні нам у Європі. У найгіршому разі це буде запрошення до наступної війни – ще ближче до наших кордонів", – сказала Бербок.

Міністр додала, що не довіряє жодним обіцянкам президента РФ Володимира Путіна.

"Мирний порядок, який ми знали в Європі, був безповоротно зруйнований Путіним. Як би нам не хотілося, немає шляху назад до періоду до 24 лютого. Ми більше ніколи не можемо покладатися лише на обіцянки Путіна", – сказала вона.

Бербок наголосила, що партнери мають сприяти посиленню України, щоб вона могла також вирішувати, на яких умовах буде укладено мир.

"Адже саме українці гинуть у цій війні і їм загрожують пригнічення та тиранія під російською окупацією. Ніхто не має права їм диктувати", – підсумувала вона.

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