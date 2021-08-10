ЄС ввів нові санкції проти режиму Лукашенка

Лукашенко наказали за вибори і репресії. Колаж "Сьогодні"

Європейський Союз слідом за Великою Британією і США ввів санкції проти Білорусі за фальсифікацію виборів у 2020 році режимом Лукашенка і репресії проти власного народу.

У Брюсселі заявили, що солідарні з Британією, США та Канадою щодо підтримки білоруського народу. Там також пообіцяли і далі чинити тиск на режим Лукашенка, поки "всі політв'язні не будуть звільнені, а у Білорусі не почнеться осмислений діалог і не відбудуться вільні й незалежні вибори".

До списку санкцій ЄС потрапив білоруський олімпійський комітет – за відмивання грошей. Також обмеження стосуються бізнесменів і компаній, зокрема одного з найбільших білоруських держпідприємств – "Білоруськалій".

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Що накоїв Лукашенко у Білорусі

Лукашенко очолив вкотре Білорусь у серпні минулого року за підсумками президентських виборів. Щоправда, їх не визнав цивілізований світ, зокрема Україна, а самого Лукашенка називають тепер самопроголошеним лідером і диктатором. Після цього в Білорусі почалися місяці масових протестів, а за ґратами побували тисячі білорусів, які мирно протестували проти чинного режиму.

Витівка офіційного Мінська з примусовою посадкою літака Ryanair взагалі шокувала світ – країни Європи заборонили польоти над Білоруссю. Режим Лукашенка нарвався на санкції Євросоюзу, обмежувальні заходи готує навіть Україна.

Лукашенко пішов ще далі – підписав закон "Про зміну законів щодо захисту суверенітету і конституційного ладу", яким дозволив залучати армію до боротьби з протестами.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 9 серпня Велика Британія обрушила санкції на Білорусь. Британський міністр заявив, що Лондон не потерпить свавілля від Лукашенка після сфальсифікованих виборів. У відповідь Лукашенко жорстко відповів британцям.