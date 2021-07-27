Люксембург відкрив в'їзд для українців: умови

Всі умови в'їзду в інші країни для громадян України наведені на інтерактивній карті МЗС

Люксембург відкривається для українців / колаж "Сьогодні"

Люксембург слідом за Португалією дозволив в'їзд для усіх типів мандрівників з України, відповідно до рекомендації Ради Європейського Союзу. При в'їзді в країну очікувано знадобиться свідоцтво про повну вакцинацію або свіжий негативний тест.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.

"Люксембург відкривається для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. +1 країна ЄС, з якою відновлюємо повноцінну дію безвізу", – написав глава МЗС.

Кулеба також нагадав, що всі умови в'їзду в інші країни для громадян України наведені на інтерактивній карті МЗС.

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Так, для в'їзду в Люксембург перед посадкою в літак необхідно надати один із таких документів:

сертифікат про щеплення від COVID-19 вакцинами AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson & Johnson або Moderna;

довідку, яка підтверджує, що людина вже перехворіла на коронавірусус та видужала;

негативний тест на COVID-19 в електронному або паперовому вигляді, зроблений не раніше ніж за 72 години до моменту вильоту літака.

Нагадаємо, з 27 липня громадянам України відповідно до рішення Ради Європи дозволений також в'їзд у Іспанію.

Ми також писали, що ЄС вніс Україну до списку країн, громадянам яких дозволений в'їзд на територію європейських країн.

Що ще відбувалося в Україні та світі 27 липня, дивіться у новинах "Сьогодні":