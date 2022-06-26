Лідери G7 готові допомагати Україні до перемоги над Путіним

На саміті G7 обговорювали Путіна. Фото: колаж "Сьогодні"

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон та президент Франції Еммануель Макрон, обговорюючи на саміті G7 підтримку України, заявили, що є можливість переламати хід війни.

Про це повідомляє Сьогодні.

Реклама

Підсумки їхньої зустрічі:

Лідери домовилися надавати більшу підтримку Україні.

Підтримка України потрібна для зміцнення її позицій як у війні, так і в будь-яких майбутніх переговорах.

Як зазначили на Даунінг-стріт, лідери країн "погодилися, що це критичний момент для конфлікту і є можливість переламати хід війни".

Макрон погодився у необхідності активізувати військову підтримку України.

Джонсон як головний лобіст інтересів України

Прем'єр Британії напередодні саміту закликав західних союзників твердо підтримувати Україну та відкласти вбік свої внутрішньополітичні труднощі.

Джонсон зазначив, що Путіну не можна дозволити безкарно "зламати" Україну, оскільки наслідки цього для світу будуть ще гіршими, ніж тепер.

Реклама

Крім того, усі глави G7 домовилися надавати Україні безстрокову підтримку в обороні проти путінської агресії, повідомляє Bloomberg. Про це йдеться у проєкті резолюції саміту.

Раніше ми повідомляли, що лідери G7 при всіх висміяли Путіна.

Також сайт "Сьогодні" писав, чим обернеться саміт G7 та НАТО для Росії.