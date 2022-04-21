Естонія першою у світі визнала війну Росії геноцидом проти України

Естонія першою у світі визнала дії Росії в Україні геноцидом. Фото: колаж "Сьогодні"

В Естонії офіційно визнали дії Росії в Україні геноцидом українського народу. Таке рішення ухвалив парламент. "За" проголосували 86 депутатів.

Про це повідомляє ERR.

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У парламенті Естонії (Рійгікогу) заявили, що у війні Росії проти України виявилися систематичні та масові воєнні злочини, скоєні ЗС РФ проти українців. Такі злочини спрямовані політичним та військовим керівництвом РФ та органами пропаганди.

У заяві парламенту сказано, що Російська Федерація скоїла масові звірства проти мирного населення на тимчасово окупованих територіях, зокрема у містах Буча, Бородянка, Гостомель, Ірпінь та Маріуполь, а також у багатьох інших населених пунктах України.

"Це вбивства, викрадення, депортації, ув'язнення, осквернення трупів", – наголосили в парламенті.

Так, парламент Естонії визнав дії РФ геноцидом проти українського народу. Також Рійгікогу закликав інші країни підтримати розслідування російських злочинів та переслідування винних, а також створити міжнародний суд у співпраці з державами.

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Крім того, естонський парламент закликав країни посилити санкції проти Росії, зокрема припинити торгівлю енергоносіями, а також збільшити військову та критичну гуманітарну допомогу Україні.

ВР визнала війну Росії геноцидом проти України

Верховна Рада визнала війну Росії геноцидом проти України. Депутати проголосували за відповідну постанову. Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні знову зібралася Рада. Знову на Грушевського, 5. Засідання традиційно почали з виступу гостей: Голова Сенату Чеської Республіки – Мілош Вистріч, Маршалок Сенату Республіки Польща – Томаш Гродський... Потім проголосували за 22 закони та постанови та кадрові питання", – розповів Железняк.

Так, депутати проголосували за Постанову про Заяву Верховної Ради України "Про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні".

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