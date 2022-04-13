Світ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
💪 СБУ впіймала Медведчука 🛡 Хіматака на Маріуполь ⚡ Обстріл вокзалу в Краматорську 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Світові новини Євросоюз

"Братські народи". Макрон відмовився називати геноцидом дії Росії в Україні

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
13 квітня, 15:54
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Еммануель Макрон розповів про допомогу Франції у розслідуванні воєнних злочинів РФ
/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Президент Франції Еммануель Макрон відмовився назвати дії Росії в Україні геноцидом. Про війну він висловився в інтерв'ю телеканалу France 2, повідомляє DW.

На запитання, чи піде він за прикладом президента США Джо Байдена, який використав термін "геноцид" для позначення вбивства українців російськими військовими, Макрон відповів негативно.

Реклама

"Я був би обережний з такими термінами сьогодні, тому що ці два народи – брати. Я не впевнений, що ескалація риторики служить цій справі", — сказав Макрон.

Водночас президент Франції назвав дії Росії проти України воєнними злочинами й додав, що Франція співпрацює з українською стороною для їх розслідування.

"Ми переживаємо воєнні злочини, які безпрецедентні на нашій землі – нашій європейській землі", — сказав він.

Байден заявив про геноцид

Раніше президент США Джо Байден заявив, що бюджети американців не повинні залежати від того, чи "чинить диктатор геноцид" в іншій країні.

"Ваш сімейний бюджет, ваша здатність заправляти свій бак, все це не повинно залежати від того, чи диктатор оголосить війну і чи здійснить геноцид за пів світу", – сказав Байден.

Це вперше, коли він використовує цей термін щодо дій Росії, яка вторглася в Україну та вбиває її громадян.

Реклама

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 9 квітня
1
Особовий склад 19800
Особовий склад
2
Літаки 158
Літаки
3
Гелікоптери 143
Гелікоптери
4
Танки 739
Танки
5
ББМ 1964
ББМ
6
Артилерія 358
Артилерія
7
Засоби ППО 64
Засоби ППО
8
РСЗВ 115
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 132
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1429
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Сергій Кулик – кулеметник ЗСУ (позивний Боцман), раніше – вчитель фізкультури. Під час битви за Гостомель, коли його батальйон був змушений відступити, Боцман залишився на позиціях, щоб затримати ворога. І виконав бойове завдання, незважаючи на поранення. Він урятував понад сто життів своїх побратимів, але загинув. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Співробітник ППС міста Буча знайшов в одній із розстріляних машин виснажену собаку. Вона кілька тижнів жила в салоні авто, чекаючи на господарів, які, швидше за все, загинули під час звірств окупантів. Хлопець урятував хаскі: відвіз її до ветеринара, потім забрав до себе додому і назвав Буча. (Клікніть, щоб переглянути відео та дізнатися подробиці).
Слава Україні!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти