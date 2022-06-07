Єврорада назвала точну дату, коли обговорить заявку України

Президент України Володимир Зеленський (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Єврорада має намір обговорити статус кандидата в ЄС для України на саміті 23-24 червня.

Про це повідомляє заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква, передає УНІАН.

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"Європейська рада окремо відзначила підготовку Європейською комісією висновку про відповідність України Копенгагенським критеріям членства в ЄС та повідомила, що предметна дискусія про статус кандидата для України буде проведена на наступному черговому засіданні Європейської ради 23-24 червня поточного року", – сказав він.

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