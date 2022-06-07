Єврорада назвала точну дату, коли обговорить заявку України

Президент України Володимир Зеленський (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Єврорада має намір обговорити статус кандидата в ЄС для України на саміті 23-24 червня.
Про це повідомляє заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква, передає УНІАН.
"Європейська рада окремо відзначила підготовку Європейською комісією висновку про відповідність України Копенгагенським критеріям членства в ЄС та повідомила, що предметна дискусія про статус кандидата для України буде проведена на наступному черговому засіданні Європейської ради 23-24 червня поточного року", – сказав він.
Шлях України до Євросоюзу
- Україна офіційно почала євроінтеграційний процес. Усі лідери держав та урядів країн Євросоюзу на засіданні Ради ЄС сказали "так" нашій країні. Наступне слово – за Єврокомісією.
- Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн сказала, що українці є частиною європейської сім'ї та будуть прийняті до ЄС.
- Європейська рада визнала європейські прагнення та європейський вибір України, як зазначено в Угоді про асоціацію.
- Президент України Володимир Зеленський на тлі вторгнення Росії повідомив, що Україна звернулася до Євросоюзу з проханням про невідкладне приєднання за спеціальною процедурою. Перед цим Зеленський підписав заявку на вступ України до Європейського Союзу.
- Україна вже на півдорозі в ЄС, але затяжна війна може погано позначитися на процесі вступу до Євросоюзу.