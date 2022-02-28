Євросоюз запровадив санкції проти Центробанку РФ

Центральному банку РФ заборонені операції, пов'язані з управлінням резервами та активами/Фото: колаж: "Сьогодні"
Європейський Союз ввів санкції проти Центрального банку Росії через вторгнення в Україну. Російському регулятору заборонені операції пов'язані з управлінням резервами та активами.
Про це йдеться в Журналі ЄС.
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"Забороняються операції, пов'язані з управлінням резервами, а також активами Центрального Банку Росії, в тому числі операції з будь-якою юридичною особою, організацією або органом, що діє від імені або за дорученням російського регулятора", — йдеться в повідомленні.
України подала до суду на РФ
Україна офіційно подала позов проти Російської Федерації до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Вимога нашої країни — притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії.
Для підтримки цієї справи потрібно фіксувати:
- пошкодження об‘єктів цивільної інфраструктури;
- поранення цивільних осіб та уламки снарядів у межах міста;
- факти пересування, пошкодження та ведення бойових дій у житлових кварталах;
- факти захоплення/пограбування вашого майна;
- факти пошкодження медичного транспорту та позбавлення доступу до медичної допомоги;
- факти фізичного насилля, позбавлення волі цивільного населення окупантом;
- використання окупантом цивільного одягу, одностроїв та військових емблем;
- використання цивільної інфраструктури з військовою метою під прикриттям цивільних.