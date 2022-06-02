Фейгін пояснив, чому в Росії ніким замінити Путіна

Марк Фейгін заявив, що у РФ є частина армії, якій набридло воювати. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Російській Федерації, можливо, є "яструби" і "голуби", але не вони визначають – і їхній конфлікт між собою – політику в країні. Наразі її визначає рішення однієї людини – самого президента Росії Володимира Путіна.

Про це розповів російський політичний діяч, юрист та журналіст Марк Фейгін ведучим Олені Цинтилі та Микиті Міхальову на YouTube-каналі "Україна 24".

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Що відбувається в Росії

За його словами, в системі влади, створеної диктатором, усі ці суперечності не знайдуть виходу.

"Має значення не як вони протистоять одне одному, а чи об'єднаються з якоїсь причини вони разом проти однієї-єдиної людини – Путіна, – до чого їх спонукають усі. І Захід своїми провокативними статтями про те, що Путін помер, там двійник. Я розумію, що це пишуть таблоїди, але це теж спосіб впливу, якась інформаційна війна..., щоб спонукати все це оточення, щоб вони всі разом об'єдналися і просто його прибрали, а потім уже можна міркувати, хто там "яструб", хто там "голуб", – розповів Фейгін.

Також він зазначив, що у РФ є частина армії, якій набридло воювати та гинути. Військові не хочуть цього, бо розуміють, що жодних нових ресурсів не з'явиться, а воюють саме вони.

"Там же люди параноїдальні – такі ж, як він (Путін – ред.) – недовірливі, боязкі. Вони, звичайно, будь-який чих його оцінюють, як "Ну, все пропало". Тобто за цим там стежать уважно. Для російської еліти має величезне значення здоров'я Путіна, тому що вони розуміють, що все посиплеться", – сказав юрист.

Марк Фейгін заявив, що в Росії немає фігури – ні персонального, ні колективного Путіна, – яка б могла його замінити:

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"Не тому що він такий великий, а тому що так склалися чвертьвікові обставини, за яких він створив систему під себе. Будь-якій людині, висунутій із цієї системи, треба буде перекроювати все під себе, а це вже неможливо. Путін у найсприятливіших умовах заходив на свою посаду – за Єльцина, коли Захід "цілувався" що з Єльциним, що з ним".

На думку юриста, будь-хто, хто прийде після Путіна, "заходитиме" в інших умовах – санкцій, війни, а також бажання "всіх їх до чортової матері вбити". Так хоче, за його словами, половина світу, тому загалом для еліти це буде глухий кут.

"Тому здоров'я Путіна викликає найжвавіший інтерес, тому що вони не розуміють, що робити, якщо раптом його не стане. Ніякого серйозного плану, як діяти, звичайно, немає – при тому, що вони хотіли б із цієї ситуації "вистрибнути". Вони розуміють, що ціна з кожним днем підвищується", – розповів Фейгін.

Нагадаємо, експрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що президент США Джо Байден своєю статтею у The New York Times дав зрозуміти, що Україна не залишиться без підтримки, а на президента РФ Володимира Путіна чекає поразка.

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