Фейгін: Путін ослаблений одразу кількома хворобами

Марк Фейгін заявив, що Володимир Путін ослаблений кількома хворобами. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент РФ Володимир Путіна ослаблений відразу кількома хворобами. Однак не варто вважати, що зустрічі російського лідера за десятиметровим столом пов'язані з коронавірусом.

Таку думку висловив російський політичний та громадський діяч, юрист Марк Фейгін телеведучому Олегу Панюті в ефірі проєкту "Україна разом" на YouTube-каналі "Україна 24".

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Фейгін підтвердив, що у Путіна дійсно є двійники, та вони виконують виключно оперативну функцію.

"Це не секрет: вони їздять в машинах як відволікаючі фігури. Звичайна справа: на одній з машин з прапором рухається двійник, це співробітники ФСО", – розповів російский адвока.

Він додав, що ці двійники не обов’язково схожі на Путіна.

Водночас Фейгін не вірить, що російський президент використовує двійників для публічних заходів.

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"Випускати на публіку або навіть на відео двійника – це дичина. Я в це не надто вірю", – сказав адвокат.

На думку Фейгіна, справа в тому, що тут роль грає не тільки зовнішність, а й голос, манери, поведінка. Тож спеціаліст визначить, чи та це людина.

"Я себе до таких спеціалістів не відношу, бо це із області криміналістики. Навряд чи в Кремлі ризикують показувати двійника, інша справа, що вони манкують записами, адже ми не розуміємо, коли те чи інше відео було зроблено, за яких саме обставин".

Путін ослаблений кількома хворобами

За даними Фейгіна, особистий оператор Путіна днями звільнився через "постійні карантини".

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"І це правда. Подивіться, у всьому світі пандемія йде на спад. Маски не носять, карантинні обмеження пом’якшують. А Путін продовжує сидіти за десятиметровим столом. Думаю, в нього проблеми із імунітетом, до яких пандемія не має стосунку. Можливо, його імунітет ослаблений якоюсь сумою хвороб".

На думку російського юриста, дивно продовжувати карантин, коли коронавірус перетворився на сезонну хворобу.

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