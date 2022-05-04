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Who is mister Патрушев – кому Путин доверил Россию на период болезни

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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4 мая, 06:00
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Кремлевского преемника знают, как сторонника превентивного ядерного удара и критика США. Но не все с ним так однозначно
Считается, что Патрушев помог сделать Путина президентом России / Коллаж "Сегодня"
Считается, что Патрушев помог сделать Путина президентом России / Коллаж "Сегодня"

Западная пресса поделилась версией, кому может на время достаться Россия в случае непредвиденных обстоятельств с российским президентом Владимиром Путиным. Британский таблоид The Sun со ссылкой на источники в Кремле сообщил, что российскому лидеру предстоит операция в связи с раковым заболеванием. На период его недееспособности Россией будет управлять 70-летний секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Сайт "Сегодня" собрал информацию об этом верном соратнике Владимира Владимировича.

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Операция "заместитель"

В СМИ оказалась запись разговора с бывшим неназванным высокопоставленным сотрудником Кремля о том, что Путин обсуждал со своим окружением предстоящие медицинские процедуры и определил, кто будет его заменять.

"На то недолгое время, пока Путин будет недееспособен, и пока он будет отходить, давайте предположим дня два-три, фактическое правление страной переходит как раз Патрушеву. Я скажу, что это худший вариант, и оговорюсь, что если вдруг у Путина проявятся особо сильно проблемы со здоровьем… мы прекрасно знаем, что у него онкология, мы знаем, что у него болезнь Паркинсона, мы знаем, что у него шизоаффиктивное расстройство. Мы об этом говорили неоднократно, но сейчас болезни прогрессируют", – рассказал источник.

Эксперты отмечают, что "под нож" Путин не ляжет раньше 9 Мая. А значит, он может успеть запустить процесс всероссийской войны с Украиной – объявить о полной мобилизации для войны с "мировым нацизмом", что ожидают от него западные разведки.

Темные дела Патрушева

Николай Патрушев занимает должность секретаря Совета безопасности РФ с 2008 года. В период 1999-2008 годы он возглавлял Федеральную службу безопасности (ФСБ), сменив на этом посту Путина. Оба начинали свою карьеру в подразделениях КГБ СССР по Ленинградской области и с того момента, как их дороги пересеклись, Патрушев остается верным соратником ВВП.

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Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что Патрушев непосредственно причастен к взрывам жилых домов в России в 1999 году в Москве, Буйнакске, Волгодонске, на фоне которых очень легко было россиянам "привить" любовь к сильному лидеру из органов – Путину. По версии Пионтковского, также Патрушев планировал подобные диверсии на территории Крыма в случае, если бы не удалось так легко подчинить себе украинский полуостров в 2014 году.

1999 год, очередной взрыв жилого дома в Волгодонске Ростовской области
1999 год, очередной взрыв жилого дома в Волгодонске Ростовской области

В период управления Патрушевым ФСБ произошло убийство при помощи чая, зараженного радиоактивным химическим элементом полоний-210, бежавшего на Запад офицера ФСБ Александра Литвиненко. Он одним из первых заявил, что за взрывами жилых домов в России стояли местные спецслужбы. Заражение важного свидетеля этих преступлений произошло в Лондоне в 2006 году. Через 10 лет высший суд Лондона пришел к заключению, что к данному резонансному убийству непосредственно причастен президент РФ Владимир Путин и Николай Патрушев.

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Украинский вопрос

Патрушев считается ключевым архитектором военной стратегии по Украине и человеком, который убедил Путина в том, что Киев наводнен неонацистами, а США работают на уничтожение России как государства.

В целом роль Патрушева на публике – обвинять США во всех мировых грехах. По его версии, именно американцы подстрекали и помогали Украине в том, чтобы Киев быстренько смастерил ядерную бомбу и уже ею угрожал России.

"Стало очевидным, что именно американские советники поощряют и помогают киевскому режиму в создании биологического и ядерного оружия. У Украины для этого есть все компетенции, технологии, сырье, средства доставки. Мы не могли допустить наличие ядерного оружия у оголтелых, неуправляемых националистов", – заявил Патрушев 15 марта.

Вместе с Путиным Патрушев продвигает идею лишения Украины возможности вступления в НАТО.

"Необходимо добиться на деле нейтрального статуса Украины, исключив возможность ее вступления в НАТО", – заявил секретарь Совбеза во время исторического заседания Совета Федерации 21 февраля, когда формально для публики принималось решение о нападении на Украину под предлогом "защиты так называемых Л/ДНР".

По многим вопросам лидер Чечни Рамзан Кадыров находит общий язык с Патрушевым
По многим вопросам лидер Чечни Рамзан Кадыров находит общий язык с Патрушевым

Однако на камеры он не стал призывать к вооруженной агрессии, а предложил очередные переговоры с Вашингтоном. Эти переговоры в итоге так и не состоялись.

"Внесу предложение было бы целесообразно откликнуться на переговоры с Байденом, во время которых нужно сказать: "Вы все делали против народа ЛНР и ДНР, а мы обязаны их поддержать. Если вы способны в срок два-три дня прекратить эту кровавую бойню, то мы будем вести с вами диалог", – заявил тогда Патрушев.

Правда, он тут же добавил, что США заточены на развал России, поэтому и военные действия в восточной части Украины и грузинский конфликт в 2008 году были организованы американцами.

Ядерная доктрина

Именно Патрушев является тем человеком, кто пытался наделить государство РФ возможностью первым применить ядерное оружие.

В 2009 года в одном из своих интервью Патрушев сообщил, что в разрабатываемой под его кураторством новой российской военной доктрине предусматривается возможность нанесения Вооруженными силами России превентивного ядерного удара в региональных и даже локальных конфликтах.

"Скорректированы условия использования ядерного оружия при отражении агрессии с применением обычных средств поражения не только в крупномасштабной, но и в региональной и даже в локальной войне", – цитирует британский телеканал Би-Би-Си Патрушева.

Правда, в утвержденной в 2014 году новой редакции военной доктрины РФ без изменений была воспроизведена предыдущая формулировка о применении РФ ядерного оружия: "Ядерное оружие будет оставаться важным фактором предотвращения возникновения ядерных военных конфликтов и военных конфликтов с применением обычных средств поражения (крупномасштабной войны, региональной войны)".

Другие вопросы

  • Год назад Патрушев заявил, что Украина, приняв закон о государственном языке, продолжает заниматься русофобией. По его мнению, таким образом украинские власти "провоцируют дополнительное напряжение в обществе и способствуют развитию сепаратизма".
  • После отравления оппозиционера Алексея Навального в январе 2021 года Патрушев заявил, что политик неоднократно грубо нарушал законодательство РФ, занимаясь мошенничеством в особо крупных размерах, и его нужно наказать.
  • В итоге Навальный отбивает тюремное заключение и недавно получил новый срок.

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