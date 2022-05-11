Фейгін: Україна та США готують новий сюрприз Путіну

Марк Фейгін заявив, що в питанні постачання озброєння Україні буде якийсь сюрприз / Фото: Колаж: Сьогодні
Зараз головна мета для військового та політичного керівництва України – це хоча б повернутися до ситуації 23 лютого в найближчий термін. Проте не так, щоб це сталося за рік чи десять.
Про це повідомив російський політик та юрист Марк Фейгін в інтерв'ю Наташі Влащенко на YouTube-каналі "Україна 24".
"Це лише початок"
За його словами, це потрібно зараз, щоб, зокрема, підтримувати мобілізаційний дух українського народу:
"Потрібно розуміти, за що люди гинуть на фронті. Зрештою навіть моторошна ситуація в Маріуполі має надати урок: неможливо дозволити собі без якогось вирішального кроку досягти якогось результату. Я думаю, що всі чекають, коли запрацює військова машина – американська та європейська, – яка дасть можливість, використовуючи військово-технічні та інші можливості, розпочати контрнаступальну операцію".
Юрист також зазначив, що в питанні постачання озброєння "буде якийсь сюрприз":
"Ми його навіть до кінця не розуміємо, його, звичайно ж, американці з Києвом готують. Це буде якийсь несподіваний для Москви "сюрприз" – можливо, смуток Путіна від очікування чогось зовсім вже неймовірного. Тому подивимося".
Марк Фейгін заявив, що, з іншого боку, сюрпризи й так уже розпочалися.
"Кабаєву вже внесли до британського санкційного списку. Це лише початок і ціла історія з синхронізації. Там зараз санкції американські, британські та європейські часто відрізняються... Але я думаю, що це наступний етап – починаючи з Кабаєвої і закінчуючи цими озброєннями".
Він зазначив, що у Кремлі не очікували, що Україні буде поставлено важку техніку від західних союзників.
"А що далі? Адже тут питання мобілізації (в Росії. – Ред.) – наприклад, 100 тисяч наберуть... на фронт відправлять, а тут через GPS керовані снаряди – стріляють на 60 і більше кілометрів. І що тоді? Кратно зросте число загиблих. А де цей поріг, який несе небезпеку для влади? 20 тисяч, 30, 50?".
На його думку, сум Володимира Путіна ще й у тому, що "сюрприз" може бути найрізноманітнішим:
"Я думаю, що, звичайно, це враховується, до цього неможливо підготуватися. І якщо завтра ми дізнаємося, що війська (України. – Ред.) почали рухатися та оточили Херсон, то що далі?.. А де ця перемога (Росії. – Ред.)? Ситуація для Москви зараз гранично невизначена. Що буде далі, залежатиме не стільки від Москви, оскільки її резерви всі видні – вони є, але вони видні. А що може запропонувати Захід – це ще поки що відкрите запитання".
Нагадаємо, Марк Фейгін також заявив, що в Росії можуть будувати плани на якогось молодого полковника, який замінить президента Володимира Путіна. Водночас сама війна показала, що начальник Генштабу Валерій Герасимов та міністр оборони Сергій Шойгу виявилися боягузами.