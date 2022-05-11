Фейгін: Путіна можуть замінити на молодого полковника

Президента Росії можуть замінити без повалення

Марк Фейгін заявив, що у ФСБ можуть будувати плани щодо заміни президента РФ Володимира Путіна. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Росії можуть будувати плани на якогось молодого полковника, який замінить президента Володимира Путіна. Водночас сама війна показала, що начальник Генштабу Валерій Герасимов та міністр оборони Сергій Шойгу виявилися боягузами.

Про це повідомив російський політик та юрист Марк Фейгін в інтерв'ю Наташі Влащенко на YouTube-каналі "Україна 24".

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Плани у Росії

"А хто був альтернативою Путіна? Це був Примаков (виходець із КДБ 1-го управління), Степашин (очолював ФСК, вважається вихідцем із сил МВС, а насправді був пов'язаний зі спецслужбами). Там вибір був між трьома прем'єрами, які почергово мінялися. Єдиний товариш по чарці Єльцина Аксененко – добре, РЖД очолював – він начебто... хоча там складно знайти. Нємцова в розрахунок не беремо – вони його одразу "відставили", це легка гра була", – розповів Фейгін.

За його словами, все це говорить про те, що й самі олігархи здебільшого були "перемазані" Лубянкою:

"Посудіть самі: Гусинський – це Пилип Денисович Бобков (1-й заступник голови КДБ СРСР – ред.), Потанін – друг дитинства його Прохоров... Кого ми не візьмемо... Авен-Фрідман – там своя історія, більш специфічна, але теж туди ж. І Ходорковський із Невзліним".

Марк Фейгін зазначив, що всі ці люди можуть будувати плани на якогось молодого полковника, який замінить Путіна:

"Так, безперечно, звичайно. У цьому немає взагалі жодного сумніву. Головний орган – це колегія ФСБ РФ, до якої входять усі вони – від Бортникова та всіх інших керівників. Вони, звичайно, можуть будувати такі плани, безумовно. І прикидати – а як, а що, а якщо. А якщо Путін помре завтра? Це ж може бути – необов'язково вони його усунуть. І знадобиться ж такий полковник – ось, у чому вся справа – просто тому, що ось, ситуація фізично так склалася" .

Водночас він зазначив, що сама війна показала, що Герасимов та Шойгу виявилися боягузами:

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"Тобто вони абсолютно ніякі. Ну от усі говорили: "Ну ось, вони повинні опиратися, армію знищують, їх інститут знищують"... Але нічого – ми взагалі з цього боку не побачили нічого. Це просто якесь абсолютне безсилля".

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов заявив, що президент Росії Володимир Путін усунув від керівництва так званою "спецоперацією" в Україні начальника генштабу Валерія Герасимова. Новий керівник може кинути в бій усі війська РФ на лінії зіткнення та з останніх сил атакувати ЗСУ.

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