Фейкове шоу 2.0? Слідом за Шойгу "приїхав в Україну" начальник Генштабу РФ Герасимов (відео)

Валерій Герасимов нібито приїхав до України. Фото: колаж "Сьогодні"

З'явилася інформація, що начальник Генерального штабу РФ Валерій Герасимов начебто приїхав на тимчасово окуповану територію України. На відео помітно, що він відвідав командний пункт, у якому минулого тижня був міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Як пізніше з'ясувалося, що це виявився фейк.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ.

Реклама

Так, російські ЗМІ пишуть, що начальник Генштабу ЗС РФ Герасимов нібито перевірив угруповання російських військ, задіяних у "спеціальній воєнній операції" в Україні.

На опублікованих кадрах Міноборони РФ можна побачити, що Герасимов перебуває у командному пункті, який нібито минулого тижня відвідав міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Згодом з'ясувалося, що це був зразково-показовий пункт управління на території Бєлгородської області.

Очевидно, Герасимов також вирішив показати шоу на публіку і не виїжджав за межі Росії.

Реклама

Шойгу та фейк

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу не приїжджав на території окупованого Донбасу.Йому влаштували "екскурсію" одним зразково-показовим пунктом управління на території Бєлгородської області. Причин їхати в Україну у Шойгу могло бути декілька. Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк у Facebook.

За його даними, Шойгу не відвідував пункти управління ЗС РФ на території Луганської та Донецької областей.

Реклама

"Переживання міністра оборони РФ обмежилося одним зразково-показовим пунктом управління на території Бєлгородської області, де для нього і генералів Міноборони і Генштабу, які його супроводжували, влаштували показові доповіді про ведення бойових дій на території України, показове нагородження медалями та орденами", – написав журналіст.

Як уточнив Цимбалюк, причин відмови від відвідування Луганської та Донецької областей може бути декілька:

страх командирів угруповань, які воюють, що командування ЗС РФ може бути знищене ракетним ударом ЗС України,

небажання командирів демонструвати реальні втрати російської армії під час бойових дій.

Що було відомо про "візит" Шойгу в Україну

Вдень 26 червня росЗМІ повідомили, що Шойгу приїхав до України на окуповані території. Він нібито проінспектував угруповання військ, відвідав командні пункти, де заслухав доповіді про поточну обстановку та дії російських окупантів на головних напрямках.

Як стало відомо, під час візиту Шойгу також вручив державні нагороди: медалі "Золота Зірка" героя РФ та Ордену Мужності.

Куди саме приїжджав міністр, не уточнювалося.

Один із волонтерів OSINT-розслідувачів InformNapalm припустив, що якщо Шойгу дійсно прибув з інспекцією, то перебував на аеродромі Маріуполя, де розгорнуто штаби південного угруповання ЗС РФ.

Також передбачалося, що один із факторів значного збільшення ракетного обстрілу по Україні служив для відволікання уваги від прибуття Шойгу на окуповані території.

Раніше ми розповідали, що до окупованого Ізюму Харківської області прибув начальник Генштабу з Росії Валерій Герасимов. Він хотів особисто командувати військами на Донбасі.