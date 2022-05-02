Фінляндія прискорює процес приєднання до НАТО: коли ухвалять рішення

Фінляндія ухвалить рішення про подання заявки на вступ до НАТО ближче до середини травня. / Фото: Колаж: Сьогодні

Фінляндія ухвалить рішення про подання заявки на вступ до НАТО вже 12 травня.

Про це повідомляє фінська газета Iltalehti, посилаючись на анонімні джерела в уряді.

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Зазначається, що країна вирішила не чекати на саміт Північноатлантичного альянсу, який відбудеться наприкінці червня, а прискорити процес приєднання до НАТО.

Водночас рішення ухвалюватиметься у два етапи: спочатку президент країни оголосить про свою позитивну позицію з цього питання, а потім парламент підтримає його рішення.

Раніше фінський парламент підтримав вступ країни до НАТО. Рішення схвалив 121 депутат, проти було 12 депутатів.

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Нагадаємо, голова відділу оборонної політики Міноборони Фінляндії Янне Куусела заявив, що якщо Фінляндія стане членом НАТО, вона направить війська до країн Балтії.

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