Парламент Фінляндії підтримав рішення щодо вступу до НАТО

Раніше влада Фінляндії обговорила можливе членство "майже з усіма" 30 країнами НАТО

Фінляндія проголосувала на вступ до НАТО. Фото: колаж "Сьогодні"

Фінський парламент підтримав вступ до НАТО. Рішення підтримав 121 депутат. Проти було 12 депутатів.

Про це повідомляє Uutiset.

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Голосування парламенту за НАТО

Дорога до НАТО

28 березня президент Фінляндії Саулі Нііністьо повідомив, що звернувся до генсека НАТО Єнса Столтенберга за наданням деталей щодо принципів та кроків для прийняття нових членів. Влада Фінляндії вже обговорила можливе членство з "майже всіма" 30 членами НАТО.

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За даними британської газети The Times, вже влітку цього року НАТО може розширитися до 32 членів за рахунок Фінляндії та Швеції. Джерела видання у Вашингтоні кажуть, що "темою розмов та кількох сесій" на переговорах між міністрами закордонних справ НАТО минулого тижня було членство в Альянсі Швеції та Фінляндії. Очікується, що Фінляндія подасть заявку вже у червні. Незабаром після цього заявку на вступ до НАТО подасть і Швеція.

Фінляндія та Швеція відмовляються від нейтралітету

Фінляндія та Швеція, які мають нейтральний статус, вперше створили об’єднану бригаду для участі в навчаннях Альянсу в арктичній частині Норвегії, відомих як "Холодна відповідь". Навчання планувалися давно, але вторгнення Росії до України 24 лютого пришвидшило події.

"Ми були б досить наївними, щоб не визнати, що існує загроза. Ситуація з безпекою в усій Європі змінилася, і ми повинні це визнати, і ми повинні адаптуватися", – прокоментував навчання шведський офіцер Стефан Нордстром.

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