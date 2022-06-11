Німеччина активно відмовляє постачати західні танки в Україну – ЗМІ

ЗМІ пишуть, що план ще не був узгоджений політично. / Фото: Колаж: Сьогодні,

Іспанія розглядала можливість постачання 40 старих бойових танків "Леопард" німецького виробництва Україні, однак, насправді все виявилося не так просто.

Про це повідомляє Spiegel.

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Деталі

Як зазначається, для доставки танків потрібно схвалення Берліна – і якби в Німеччині на це погодилися, то це був би перший випадок, коли член НАТО поставив бойові танки в Україну.

"Однак, за даними берлінських урядових кіл, з того часу іспанці різко відступили: план ще не був остаточно узгоджений політично... Крім цього, федеральний уряд у телефонних дзвінках попередив іспанців, що цей крок буде відступом від прийнятого всіма західними союзниками (хоч і абсолютно неформального та неофіційного) рішення не постачати Київ танками", – йдеться в матеріалі.

Видання пише, що, зважаючи на все, план просочився в Мадрид до того, як хтось в іспанському уряді, "знайомий з цією темою, втрутився, як трохи глузливо заявили у федеральному уряді".

Зараз, як повідомляється, йдеться максимум про десяти танках – І це рішення теж на балансі. Крім цього, танки 1990-х років "настільки занепали", що будуть готові до відправки тільки через "багато місяців".

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Журналіст Штеффен Людке відзначив у себе в Twitter, що якщо це все правда, то показує, що уряд Німеччини не тільки не постачає західні танки в Україну, а й активно відмовляє союзників робити це – тоді як український уряд, схоже, все більше і більше "відчайдушно намагається отримати тяжке озброєння".

Зброя України

Німеччина звела до мінімуму військову підтримку України. У період з 30 березня до 26 травня в Україні надійшло лише дві партії зброї від німецького уряду .

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У середині травня Німеччина направила 3000 протитанкових мін та 1600 спеціалізованих протитанкових мін спрямованої дії. Інше німецьке постачання прибуло в Україну в середині квітня. Там були запчастини для кулеметів, запали, детонуючі шнури, рації, ручні гранати, заряди вибухівки та міни.

Останнє постачання зенітних та протитанкових засобів відбулося 25 березня. Воно включало 2000 ракет Panzerfaust 3 та 1500 зенітних ракет "Стріла".

Раніше міністр оборони Олексій Рєзніков повідомив про передачу на фронт польських САУ „Краб". Це 5-й вид артилерії 155 мм калібру, який Україні вдалось залучити від партнерів.