Німеччина відкликає своїх дипломатів – на "низькому старті" ще низка країн

Німеччина слідом за США та Великою Британією почала відкликати співробітників посольства в Україні на тлі попереджень про російське вторгнення. Про це повідомив офіційний представник міністерства Крістофер Бургер, повідомляє Інтерфакс.

Він зазначив, що МЗС Німеччини дозволило родичам співробітників диппредставництв в Україні залишити країну у разі, якщо вони цього хочуть.

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"Членам сім'ї співробітників німецьких закордонних представництв в Україні, а також членам сімей співробітників німецьких організацій в Україні дозволено добровільно залишити країну", – сказав він.

Також повідомляється, що МЗС Німеччини сплатить квитки родичам дипломатів, якщо вони ухвалять рішення покинути Україну.

Уряд Японії також заявив про можливу евакуацію своїх громадян із України. Нині така потреба вивчається.

Водночас міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг повідомив , що влада їхньої країни вже розробила план евакуації співробітників свого посольства в Україні.

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Прессекретар МЗС Чехії Ленка До прокоментував масову евакуацію дипломатів із України та зазначив, що Чехія та Польща поки не готують відкликання своїх представників.

Данія не збирається відразу наслідувати приклад США і евакуювати співробітників свого посольства в Києві. Наразі керівництво країни уважно стежить за розвитком ситуації. Вони вже підготували план на випадок екстреної евакуації своїх представників.

Латвія також поки що не планує змінювати ситуацію. Очільник МЗС Латвії Едгар Рінкевичс зазначив, що посольство в Україні продовжує працювати у штатному режимі.

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Евакуація дипломатів з України

Ситуація з евакуацією дипломатів розпочалася 18 січня, коли американське видання The New York Times повідомило про те, що з України масово виїжджають російські дипломати. Незабаром МЗС України та Росії спростували цю інформацію, заявивши про те, що диппредставництва працюють у штатному режимі і що евакуація не планується.

24 січня з'явилася інформація про те, що Велика Британія і США розпочали евакуацію сімей дипломатів з України.

Водночас голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз не має наміру евакуювати з України своїх дипломатів або їхні сім'ї у зв'язку із загрозою нового вторгнення Росії.

Українська сторона вважає, що рішення Державного департаменту США щодо від'їзду членів сімей співробітників американського посольства у Києві було передчасним.