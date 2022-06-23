Глава Євроради зробив обнадійливий анонс для України перед самітом ЄС

Шарль Мішель (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Глава Європейської ради Шарль Мішель заявив, що сьогодні, 23 червня, лідери країн Європейського Союзу офіційно нададуть статус кандидата на вступ Україні та Молдові.

Про це Мішель сказав перед початком саміту лідерів ЄС у Брюсселі.

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За його словами, сьогодні вирішальний момент для Європейського Союзу, адже це геополітичний вибір, який має зробити ЄС.

"Я впевнений, що ми надамо статус кандидата Україні та Молдові, а також висловимо чітку європейську перспективу Україні, Грузії та Молдові", – сказав голова Європейської ради.

Вступ України до ЄС

Україна офіційно подала заявку на членство в ЄС 28 лютого 2022 року, днем раніше деякі голови європейських країн висловилися за інтеграцію з Україною. 1 березня 2022 року Європарламент підтримав резолюцію щодо надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на членство в ЄС.

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Важливе питання на шляху євроінтеграції вирішиться на саміті ЄС, що відбудеться 23-24 червня у Брюсселі. Там саме проходитиме голосування за надання Україні статусу кандидата в Європейський Союз.

Країни Європейського Союзу мають намір надати Україні статус кандидата на вступ 23-24 червня, повідомляє Вloomberg. На зустрічі послів ЄС 20 червня ніхто не заперечував проти цього кроку.