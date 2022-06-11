Глава Пентагону натякнув на силовий варіант деблокади українських портів

Ллойд Остін заявив, що військові США можуть внести внесок в розблокування портів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що США прагнуть досягти дипломатичного рішення з розблокування українських портів у Чорному морі. Водночас, він натякнув, що американські військові можуть внести свій внесок у разі потреби.

Про це він сказав у своїй заяві під час пресконференції у Сінгапурі.

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Остін зазначив, що ситуація із заблокованим Росією зерном складна, а наслідки війни в Україні вже відчуваються в усьому світі.

"Якщо ви питаєте, чи можуть військові в регіоні внести сюди внесок, то, звичайно, ми можемо. Але ми завжди прагнемо в першу чергу досягти дипломатичного рішення, і я бачу багато енергії в цьому напрямку", – заявив Остін.

Путін обіцяє "не атакувати з моря"

У недавньому інтерв'ю російському пропагандистському каналу глава Кремля Володимир Путін порадив розблокувати вивезення зерна через Одесу та прилеглі порти, пообіцявши не нападати на ці території з моря.

"Можна вивозити через порти, які перебувають під контролем України: Одеса та прилеглі порти. Не ми ж замінували підходи до портів. Ми гарантуємо мирний прохід без жодних проблем. Ми не будемо користуватися ситуацією розмінування, щоб робити атаки з моря", – сказав він.

Крім того, він назвав "найлегшим способом" організувати експорт українського зерна через територію Білорусі. Звісно ж, для цього потрібно зняти санкції з цієї країни. А Лукашенко навіть провів переговори з ООН з цього питання.

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Нагадаємо, що глава МЗС України Дмитро Кулеба переконаний, що порожнім словам Володимира Путіна, що він не нападе на Одесу, не можна довіряти.

Також у МЗС заявляли, що дії Росії можуть призвести до світової продовольчої кризи, а в деяких регіонах – навіть до ситуації голоду.