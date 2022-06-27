Голодомор 2.0: Росія оголосила Європі безшумну війну

Мішель звинуватив РФ у продовольчій кризі/Фото: REUTERS/Yves Herman, Mikhail Metzel/REUTERS. Колаж: "Сьогодні"

Кремль використовує їжу як безшумну зброю війни. РФ винна у продовольчій кризі у світі.

Про це заявив голова Євроради Шарль Мішель.

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Подробиці

"Кремль використовує їжу як безшумну зброю війни. Ми маємо рішуче протистояти російській пропаганді про ціни на продукти харчування та добрива. Небезпечні "Голодні ігри" Росії несуть повну відповідальність за глобальну продовольчу кризу", — сказав Мішель.

Росія "за кілька годин" від тотального краху

У понеділок вранці, 27 червня, РФ зобов'язана оголосити дефолт, оскільки пільговий період для її пропущених платежів за облігаціями на суму близько 100 мільйонів доларів, заблокованих через широкомасштабні санкції, спливає саме цього дня.

Як стверджує видання Bloomberg, офіційної заяви не буде, і Росія вже заперечує призначення.

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"Але якщо інвестори не отримають свої гроші до встановленого терміну, у понеділок вранці відбудеться дефолт, згідно з документами облігацій", – зазначає видання.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Путін продає нафту на Захід за допомогою Грузії. Також ми писали, що Британія дала відповідь на "хотілки" РФ щодо зернової кризи.