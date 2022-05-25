Гордон розповів, навіщо Білорусь підтягує "Іскандери" до кордону з Україною

Дмитро Гордон пояснив дії Білорусі / Фото: Колаж: Сьогодні

Журналіст та телеведучий Дмитро Гордон пояснив, чому Білорусь підтягує оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер" до кордону з Україною.

Про це він розповів в інтерв'ю Василю Голованову на YouTube-каналі "Україна 24".

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Підтягування зброї

На думку журналіста, першою причиною може бути підготовка до ударів по містах України.

"Друге – це відволікання уваги ЗСУ на кордон з Білоруссю замість того, щоб відволіктися більше на Донбас. Тобто вони створюють з Путіним кілька таких зон, звідки може піти атака на Україну, щоб наша країна не знала, куди більше спрямовувати військ. Це війна, а на війні всі засоби гарні", – заявив Гордон.

Нагадаємо, Дмитро Гордон спрогнозував, що станеться з Абхазією, Південною Осетією та Придністров'ям після смерті президента Росії Володимира Путіна.

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