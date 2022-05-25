Гордон рассказал, зачем Беларусь подтягивает "Искандеры" к границе с Украиной

Дмитрий Гордон объяснил действия Беларуси / Фото: Коллаж: Сегодня

Журналист и телеведущий Дмитрий Гордон объяснил, почему Беларусь подтягивает оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" к границе с Украиной.

Об этом он рассказал в интервью Василию Голованову на YouTube-канале "Украина 24".

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Подтягивание оружия

По мнению журналиста, первой причиной может быть подготовка для ударов по городам Украины.

"Второе – это отвлечение внимания ВСУ на границу с Беларусью вместо того, чтобы отвлечься больше на Донбасс. Т.е. они создают с Путиным несколько таких зон, откуда может пойти атака на Украину, чтобы наша страна не знала, куда больше направлять войск. Это война, а на войне все средства хороши", – заявил Гордон.

Напомним, Дмитрий Гордон спрогнозировал, что случится с Абхазией, Южной Осетией и Приднестровьем после смерти президента России Владимира Путина.

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