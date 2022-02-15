Держдеп закликав американців негайно залишити Білорусь через ситуацію в Україні

Громадянам США в Білорусі необхідно негайно виїхати з республіки за "комерційні чи приватні кошти"/Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"

Держдепартамент США рекомендував американцям негайно покинути Білорусь та Придністров'я у зв'язку із ситуацією навколо України.

Про це йдеться на сайті бюро консульських справ Сполучених Штатів.

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"Не в'їжджайте в Білорусь через довільне застосування законів, ризик затримання, незвичайне і неспокійне нарощування російської військової могутності вздовж кордону Білорусі з Україною, COVID-19 і пов'язаних з цим обмежень на в'їзд", — повідомив Держдеп.

У повідомленні відомства вказується, що громадянам США в Білорусі необхідно негайно виїхати з Республіки "комерційними або приватними засобами".

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