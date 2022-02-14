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РФ відхилила запит України з вимогою надання інформації про військові навчання біля кордону

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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14 лютого, 02:01
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У москві заявили, що запит "неприйнятний"
Росія дала прогнозовану відповідь, як і завжди/Фото: колаж: "Сьогодні"
Росія дала прогнозовану відповідь, як і завжди/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російська Федерація відхилила запит України з вимогою надати інформацію про військові навчання біля кордону. РФ назвала його "неприйнятним".

Про це повідомив журналіст "Радіо свобода" Рікард Йозвяк.

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Деталі

У Москві стверджують, що РФ ніякої незвичайної військової діяльності не веде біля кордонів України.

"Росія вже відреагувала. У ній (відповіді — Ред.) говориться, що вона не веде ніякої незвичайної військової діяльності на своїй території, і що запит України відповідно до Віденського документа ОБСЄ є неприйнятним", — написав журналіст у Twitter.

Україна скликає зустріч із Росією

Україна скликає зустріч із РФ та всіма державами – учасницями Віденського документа протягом наступних 48 годин для обговорення посилення та переміщення військ РФ уздовж нашого кордону і в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба у Twitter.

"Якщо Росія серйозно ставиться до своїх слів про неподільність безпеки на просторі ОБСЄ, вона має виконати свої зобов'язання щодо військової прозорості задля зниження напруги та зміцнення безпеки для всіх держав-учасниць", – написав Кулеба.

Віденський документ ОБСЄ підписано у 2011 році. Він націлений на зміцнення безпеки та довіри між країнами-учасницями. Документ передбачає консультації через "незвичайну військову діяльність" та небезпечні інциденти.

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Загроза нападу Росії

  • Росія стягнула війська чисельністю понад сто тисяч до кордону України. Вона розпочне вторгнення 16 лютого, повідомила, посилаючись на свої джерела, американська агенція Bloomberg. Те саме, за даними британського видання The Guardian, заявив президент США Джо Байден у телефонній розмові з керівництвом ЄС та НАТО.
  • Видання New York Times і Washington Post повідомили, що Росія може використати відео, щоб звинуватити Україну в "геноциді російськомовного населення", а також скористатися обуренням щодо цього відео, щоб виправдати своє вторгнення. Інший варіант подій – щоб ватажки бойовиків на Донбасі "закликали Москву втрутитися".
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ймовірність нового вторгнення Росії в Україну зростає.
  • Керівник групи розслідувачів Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов заявив, що Росія продовжує зосереджувати важку військову техніку за десятки кілометрів від кордону з Україною.

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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