РФ отклонила запрос Украины с требованием предоставления информации о военных учениях у границы

В Москве заявили, что запрос "неприемлем"

Россия дала прогнозируемый ответ, как и всегда/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российская Федерация отклонила запрос Украины с требованием предоставить информацию о военных учениях у границы. РФ назвала его "неприемлемым".

Об этом сообщил журналист "Радио свобода" Рикард Йозвяк.

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В Москве утверждают, что РФ никакой необычной военной деятельности не ведет у границ Украины.

"Россия уже отреагировала. В нем (ответе — Ред.) говорится, что она не ведет никакой необычной военной деятельности на своей территории, и что запрос Украины согласно Венского документа ОБСЕ является неприемлемым", — написал журналист в Twitter.

Украина созывает встречу с Россией

Украина созывает встречу с РФ и всеми государствами – участниками Венского документа в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Если Россия серьезно относится к своим словам о безраздельности безопасности на пространстве ОБСЕ, она должна выполнить свои обязательства по военной прозрачности для снижения напряжения и укрепления безопасности для всех государств-участников", — написал Кулеба.

Венский документ ОБСЕ подписан в 2011 году. Он нацелен на укрепление безопасности и доверия между странами-участницами. Документ предусматривает консультации в связи с "необычной военной деятельностью" и опасными инцидентами.

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