Ризик вторгнення Росії зростає – Столтенберг вкрай стурбований

Генсек НАТО нагадав, що саме Росія є агресором, а Україна має право захищатись

Єнс Столтенберг. Фото: колаж "Сьогодні"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ймовірність нового вторгнення Росії в Україну підвищується.

Про це він сказав в ефірі CNN.

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"Немає визначеності, але що ми бачимо, так це військове нарощування, що триває, все більше і більше сил, військові госпіталі і логістику. Тому час на попередження зменшується, а ризик атаки зростає. І ми також бачимо загрозливу риторику з боку Росії, яка каже, що якщо ми не погодимося з їхніми вимогами, буде те, що вони називають військово-технічними наслідками. І ми маємо історію використання Росією сили проти України" – сказав Столтенберг.

Також він нагадав, що саме РФ, яка окупувала Крим та контролює частину Донбасу, є агресором.

"Україна – жертва агресії та має право на самозахист. І союзники надають допомогу Україні", – сказав генсек.

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Крім того, Столтенберг сказав, що ще рано говорити, чи справді російська сторона хоче сісти за стіл переговорів.

Загроза вторгнення РФ в Україну