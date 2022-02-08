Ризик вторгнення Росії зростає – Столтенберг вкрай стурбований

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ймовірність нового вторгнення Росії в Україну підвищується.
Про це він сказав в ефірі CNN.
"Немає визначеності, але що ми бачимо, так це військове нарощування, що триває, все більше і більше сил, військові госпіталі і логістику. Тому час на попередження зменшується, а ризик атаки зростає. І ми також бачимо загрозливу риторику з боку Росії, яка каже, що якщо ми не погодимося з їхніми вимогами, буде те, що вони називають військово-технічними наслідками. І ми маємо історію використання Росією сили проти України" – сказав Столтенберг.
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Також він нагадав, що саме РФ, яка окупувала Крим та контролює частину Донбасу, є агресором.
"Україна – жертва агресії та має право на самозахист. І союзники надають допомогу Україні", – сказав генсек.
Крім того, Столтенберг сказав, що ще рано говорити, чи справді російська сторона хоче сісти за стіл переговорів.
Загроза вторгнення РФ в Україну
- 2021 року РФ навесні і потім восени зосередила війська на кордонах України. Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року. Він також показав можливі сценарії наступу російських військ на територію України.
- 3 лютого видання New York Times і Washington Post повідомили, що Росія може використати відео, щоб звинуватити Україну в "геноциді російськомовного населення", а також скористатися обуренням щодо цього відео, щоб виправдати своє вторгнення. Інший варіант подій – щоб ватажки бойовиків на Донбасі "закликали Москву втрутитися".
- Крім того, американські ЗМІ описали найжахливіший варіант вторгнення Путіна. Так, повномасштабне вторгнення може призвести до загибелі від 25 000 до 50 000 мирних жителів, від 5000 до 25 000 військовослужбовців України, а також від 3000 до 10 000 військовослужбовців Росії.