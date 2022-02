Швидко оточать Київ: американські ЗМІ описали найжахливіший варіант вторгнення Путіна

Аналітики США назвали можливі людські втрати у разі вторгнення Росії

Американські чиновники заявили, що президент РФ навряд чи діятиме до другої половини лютого. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська Федерація зібрала 70% своїх сил, необхідних для повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це минулого тижня заявили високопосадовці Адміністрації президента США Джо Байдена на закритій зустрічі з конгресменами та сенаторами, зазначають The New York Times і The Washington Post.

Рішення Путіна

Повідомляється, що закрита зустріч тривала 6 годин. На ній американські чиновники заявили, що якщо президент РФ Володимир Путін обере "найагресивніший зі своїх варіантів, то може швидко оточити або захопити Київ". Також вони попередили, що вторгнення Росії може спровокувати величезну кризу, пов'язану з біженцями.

За їхніми словами, аналітики розвідки США досі не сказали точно, чи прийняв Володимир Путін остаточне рішення про вторгнення в Україну. Однак, як стверджується, супутникові знімки, сполучення між російськими військами та зображення російської техніки в русі показують, що РФ зібрала "все необхідне для проведення операції, яка стане найбільшою наземною військовою операцією в Європі з 1945 року".

Розміщення балістичних ракет РФ у Білорусі наприкінці минулого місяця. Фото – Maxar Technologies, Associated Press.

Можливі втрати

На зустрічі в США також повідомили про можливі величезні людські втрати у разі вторгнення Росії. Так, повномасштабне вторгнення може призвести до загибелі від 25 000 до 50 000 мирних жителів, від 5 000 до 25 000 військовослужбовців України, а також від 3 000 до 10 000 військовослужбовців Росії.

Також, за словами чиновників, вторгнення може призвести до появи від одного до п'яти мільйонів біженців.

При цьому американські чиновники вважають, що президент Росії "навряд почне діяти до другої половини лютого". Вони зазначили, що на цей момент замерзне повністю земля, що "спростить переміщення важкої техніки та обладнання". Окрім цього, у Пекіні закінчаться зимові Олімпійські ігри.

Що кажуть у РФ

Заступник директора департаменту інформації та друку МЗС РФ Олексій Зайцев сказав, що Росія не збирається нападати чи вторгатися в Україну. За його словами, Москва вважає неприйнятною можливість війни між Росією та Україною.

Нагадаємо, Міністерство оборони Росії 11 лютого проведе військові навчання зі стрільбами танків, бойових машин піхоти та артилерії в Ростовській області. Як зазначається, загалом у тактичних навчаннях візьмуть участь понад 400 військовослужбовців та близько 70 одиниць військової та спеціальної техніки.

Загроза вторгнення Росії