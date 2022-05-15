Гудков спрогнозував, коли еліти усунуть Путіна

Геннадій Гудков оцінив, коли еліти усунуть Володимира Путіна. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський політик, громадський діяч Геннадій Гудков розповів, коли еліти усунуть президента РФ Володимира Путіна. Таке рішення стане результатом воєнних поразок глави Кремля в Україні.

Про це Гудков заявив в ефірі каналу "Україна 24".

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Він процитував президента США Джо Байдена, який заявив, що Путіна не можна залишати при владі.

"Військові поразки, Путін Акелла, який схибив, Путін вже не мачо, а вже кульгаючи на всі лапи качка. Ось тоді вже еліти замислюються над тим, щоб прибрати його, усунути. І тоді буде кінець путінізму", – упевнений Гудков.

Російський політик розповів, що оточення Путіна готує для нього "сюрпризи".

"Я думаю, що якщо оточення розумітиме, що він уже вмирає, то для нього можуть бути великі сюрпризи. Я не впевнений, що у нього летальний стан хвороби. Люди хворіють у цьому віці по-різному. Але це не заважає їм десятиліттями продовжувати життя ", – наголосив Гудков.

Він додав, що навіть якщо Путін не має смертельної хвороби, то "найгірше у нього з головою". Зважаючи на те, що він говорить і що робить.

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