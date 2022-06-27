Гудков спрогнозував, коли в РФ можуть розпочатися зачистки силовиків

Панюта обговорив із Гудковим таємничі смерті російських чиновників. Колаж "Сьогодні"

Серія таємничих смертей відомих чиновників сталася останнім часом: 16 червня було знайдено мертвим 64-річного ексглаву "Росозброєння" Олексія Огарьова, незадовго до цього на своїй дачі на елітній Рубльовці виявили мертвим колишнього гендиректора підприємства "Оборонекспорт", генерал-майора ГРУ Сергія Караогланова.

Якщо згадати дуже дивні самогубства колишнього головбуха компанії "Новатек" Сергія Протосені та ексвіце-президента "Газпромбанку" Владислава Аваєва у квітні, все виглядає як чергова ліквідаційна операція ФСБ-ГРУ.

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Ще одна загадкова історія. Таємничий полковник Вадим Зімін, що носив ядерну валізу президентів Росії, був знайдений з важким пораненням у своїй квартирі. ЗМІ пишуть, що Зімін лежав у калюжі крові, а біля нього – травматичний пістолет.

Чи це не говорить про те, що в Кремлі почали зачищати тих, хто багато знає і може стати небезпечним свідком злочинів Путіна і Ко. Про це телеведучий Олег Панюта запитав російського опозиційного діяча, колишнього депутата держдуми Дмитра Гудкова для авторського проєкту "Пояснює Панюта" на youtube-каналі "Україна 24".

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Низка смертей, пов'язаних з "Газпромом", і минулого тижня смерть ще одного чиновника – Олексій Огарьов, Підмосков'я. Говорить офіційна влада, що немає ознак насильницької смерті, але ми звикли до того, що говорити і факт – це дві великі різниці, особливо якщо це стосується Росії. Що це за смерті і з чим вони пов'язані?

Я думаю, що нам немає сенсу якісь конкретні смерті обговорювати, бо десь може бути це випадковість, збіг. Якщо ми говоримо в цілому, особливо про ті смерті, які були в лютому в керівництві різних компаній "Газпром", "Лукойл" там і інше, то мені вони не здаються випадковими. По-перше, цілком очевидно, що зараз західні спецслужби шукають активи російських чиновників, особливо найближче оточення Путіна.

Я чудово розумію, що всі вони, напевно, виводили свої капітали через якихось професійно навчених людей, і здебільшого всі ці люди були з цих держкорпорацій. Я не знаю конкретно, хто чого куди виводив, але в мене таке відчуття, що коли ми бачимо такі дивні смерті, коли топ-менеджер нібито вчинив самогубство, при цьому вбив всю свою сім'ю, дітей, здається мені дуже дивним. Тим більше, я читав інтерв'ю від друзів, знайомих, родичів, які кажуть, що цим людям не властиво було накласти на себе руки.

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У мене є відчуття, коли настала війна, якась частина людей вирішила просто виїхати закордон, щоб залишитися, так би мовити, не замазаним у всій історії, а оскільки люди дуже багато знали, знали дуже багато схем і в цьому брали участь, мені здається їм ось таким чином могли показати, що кожен, хто спробує втекти, зіскочити з нашого корабля, значить зовсім жорстоко розбиратимуся. Дано прозорий сигнал, що втекти в цих умовах кудись, зіскочити не вдасться.

Наприклад, Володін, це спікер Думи, заборонив депутатам правлячої партії їхати кудись за кордон без особливого дозволу, без особливих доручень. Це говорить про те, що Путін найбільше боїться за цих умов розколу еліт. Ось тому всім цей сигнал був доведений – якщо ти схоплюєшся, кудись їдеш, то ми тебе дістанемо, неважливо в якій країні ти перебуватимеш.

Якщо говорити про чиновників – зрозуміло. А якщо говорити про бізнеси, чому їм такий недвозначний сигнал – чи ми в одному човні, чи ви підете на дно?

Я чудово розумію, що будуть йти чистки та зачистки. Тому що ми бачимо, що жодної "другої армії" російської немає, зброя стара, замість ракет Путіну виготовляли мультики, які показували. Він згодом навіть у своєму федеральному посланні показував, хтось має відповісти. З одного боку будуть розбірки між різними кланами для того, щоб призначити когось "цапом-відбувайлом", крайнім. Друге – це усунення свідків, на кого можна все списати. Таке теж має просто за логікою відбуватися. Можливо, ми просто якихось гучних речей ще не знаємо.

Коли ми дивимося на бюджет РФ 2022 – це колосальна цифра бюджету, спрямованого на оборонку. Про які порядки сум може йтися, як думаєте?

Як мінімум, це трильйони рублів, щороку там 3,5 до 4 трлн – це військові витрати. Як мінімум третина засекречена, та навіть більше половина засекречена. Половину, яка не засекречена, в принципі, і там теж можна красти. І, мабуть, цим пояснюється ось кількість всяких дач у генералів, у Шойгу там палаци і особняки, і у багатьох чиновників міністерства оборони, силовиків купи різної нерухомості як у Росії, так і за кордоном.

Санкції із боку Заходу могли підштовхнути до перерозподілу фінансових потоків між конкуруючими конторами у Росії?

Ну війна, звичайно, поміняє всі ці розклади. Справа в тому, що є частина російських еліт, які звикли до розкішного західного життя, які інтегрувалися до західної системи, західної економіки. Коли вводяться якісь санкції – бенефіціарами виступають силовики, тому що вони просто дешево скуповують у тих, хто виступає проти війни, хто вивозить свої сім'ї, своїх дітей. Очевидно такі люди дешево просто продаватимуть свої активи в Росії, що зараз і відбувається.

Я чому питаю з приводу перерозподілу напрямків. Як варіант – жили не тужили, мали свій відкат, а тут санкції з боку Європи по відношенню до російських компаній і ось тут і проявилася справжня вартість справжня ціна виробленого і цифри які ховалися і йшли ліворуч.

Звичайно, але я думаю, що ви ще мали на увазі, чи можливий якийсь розкол еліт внаслідок цього, ось мені здається, що це буде досить складно цього досягти. Зараз просто ті люди, які підпадають під санкції, які незадоволені війною і взагалі там рішеннями Путіна, як правило, це люди давно не входять до найближчого кола президента Росії, не мають жодного впливу на політичний режим. Ні Абрамович, ні Фрідман ні Тіньков ні на що не впливають, вони не можуть ні на що вплинути, нічого не можуть виправити. Тому мені здається, що тут треба дивитися на переділ серед силовиків, який може розпочатися. І ось їм треба буде робити якусь пропозицію, бо вони точно зможуть дістатися до бункера і якимось чином вирішити проблему.

У цьому сенсі смерть чиновника з оборонпрому – це недвозначний натяк, зокрема, для російських військових. Що їх може очікувати, як вважаєте, кому може прийти "чорна мітка", хто може бути наступним?

Я думаю, що якісь топ-керівники Міноборони, розвідки, напевно, потраплять під зачистку. Тому що, я не кажу про кримінальну зачистку, можливо і в СІЗО відправити, тому що обіцяний бліцкриг не відбувся, тому що всім стало очевидно розкрадання військових витрат і витрат на ту саму розвідку. Тому що розвідка доповідала, що в Україні величезна кількість агентів, які будь-якої миті перейдуть на наш бік, чого теж не сталося. І гроші на розвідувальні заходи теж викралися. Так що зачистка буде 100%, але, напевно, не зараз, поки йде війна, а відразу після.

Як думаєте, чи можливо в Росії провести інвентаризацію всього того, що насправді було вкрадено. Зараз така можливість є принаймні в однієї людини.

Коли влада зміниться, все можливо, звісно. Ви маєте на увазі Путіна, я думаю, що Путін все чудово знає і, швидше за все, на якихось відкатах сам сидів чи його найближче оточення. Справа не в тому, знає він чи не знає. Просто в той час, коли триває війна, зараз проводити зачистку, особливо серед генералів, може бути небезпечним заходом для Путіна. Тому що, як тільки ти хочеш зробити крайніми військових – військові одразу почнуть себе захищати, і невідомо чим це може закінчитися для Путіна. Тому що об'єктивно дуже багато, як мінімум, середньої ланки точно і в силових структурах, і в міністерстві оборони, які незадоволені тим, що відбувається. Путін чекає просто час, коли він зможе таку чистку провести.