Гудков спрогнозировал, когда в РФ могут начаться зачистки силовиков

Панюта обсудил с Гудковым таинственные смерти российских чиновников. Коллаж "Сегодня"

Серия таинственных смертей видных чиновников произошло в последнее время – 16 июня был найден мертвым 64-летний экс-глава "Росвооружения" Алексей Огарев, незадолго до этого на своей даче в элитной Рублевке обнаружили мертвым бывшего гендиректора предприятия "Оборонэкспорт", генерал-майора ГРУ Сергея Караогланова.

Если вспомнить очень странные самоубийства бывшего главбуха компании "Новатек" Сергея Протосени и эксвице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева в апреле – все выглядит как очередная ликвидационная операция ФСБ-ГРУ.

Реклама

Еще одна загадочная история. Таинственный полковник Вадим Зимин, носивший ядерный чемодан президентов России, был найден с тяжелым ранением в своей квартире. СМИ пишут, что Зимин лежал в луже крови, а возле него – травматический пистолет.

Не говорит ли это о том, что в Кремле начали зачищать тех, кто много знает и может стать опасным свидетелем преступлений Путина и Ко. Об этом телеведущий Олег Панюта спросил у российского оппозиционного деятеля, бывшего депутата госдумы Дмитрия Гудкова для авторского проекта "Пояснює Панюта" на youtube-канале "Украина 24".

Реклама

Череда смертей, которые связаны с "Газпромом", и на прошлой неделе смерть ещё одного чиновника – Алексей Огарев, Подмосковье. Говорят официальные власти, что нет признаков насильственной смерти, но мы привыкли к тому что говорить и факт – это две большие разницы, особенно если это касается России. Что это за смерти, и с чем они связаны?

Я думаю что нам нет смысла какие-то конкретные смерти обсуждать, потому что где-то может быть это случайность, совпадение. Если мы говорим в целом, особенно о тех смертях, которые были в феврале в руководстве всяких разных компаний "Газпром", "Лукойл" там и прочее, то мне они не кажутся случайными. Во-первых, совершенно очевидно, что сейчас западные спецслужбы ищут активы российских чиновников, особенно ближайшее окружение Путина.

Я прекрасно понимаю, что все они, наверняка, выводили свои капиталы через каких-то профессионально обученных людей, и в основном все эти люди были из этих госкорпораций. Я не не знаю конкретно, кто чего куда выводил, но у меня такое ощущение, что, когда мы видим такие странные очень смерти, когда топ-менеджер якобы совершил самоубийство, при этом убил всю свою семью, детей, кажется мне очень странным. Тем более, я читал интервью от друзей, знакомых, родственников, которые говорят, что этим людям не свойственно было покончить жизнь самоубийством.

Реклама

У меня есть ощущение, когда наступила война, какая-то часть людей решила просто уехать заграницу, чтобы остаться, так сказать, не замазанным во всей истории, а поскольку люди очень много знали, знали очень много схем и в этом участвовали, мне кажется им вот таким образом могли показать, что каждый, кто попытается сбежать, соскочить с нашего корабля, значит совсем буду жестоко разбираться. Дан прозрачный сигнал, что сбежать в этих условиях куда-то, соскочить не получится.

Например, Володин, это спикер Думы, запретил депутатам правящей партии уезжать куда-либо заграницу без особого разрешения, без особых поручений. Это говорит о том, что Путин больше всего боится в этих условиях раскола элит. Вот поэтому всем этот сигнал был доведен – если ты вскакиваешь, куда-то уезжаешь, то мы тебя достанем, неважно в какой стране ты будешь будешь находиться.

Если говорить о чиновниках – понятно. А если говорить о бизнесах, почему им такой недвусмысленный сигнал – либо мы в одной лодке, либо вы пойдёте на дно?

Я прекрасно понимаю, что будут идти чистки и зачистки. Потому что мы видим, что никакой "второй армии" российской нет, оружие старое, вместо ракет Путину производили мультики, которые показывали. Он потом даже в своем федеральном послании показывал, кто-то должен ответить. С одной стороны будут разборки между разными кланами для того, чтобы назначить кого-то "козлом отпущения", крайним. Второе – это устранение свидетелей, на кого можно всё списать. Такое тоже должно просто по логике происходить. Может быть мы просто каких-то каких-то громких вещей ещё не знаем.

Когда мы смотрим на бюджет РФ 2022 года – это колоссальная цифра бюджета, направленного на оборонку. О каких порядках сум может идти речь, как думаете?

Как минимум, это триллионы рублей, каждый год там 3,5 до 4 трлн – это военные расходы. Как минимум треть засекречена, да даже больше, половина засекречена Половину, которая не засекречена, в принципе, и там тоже можно воровать. И, видимо, этим объясняется вот это количество всяких дач у генералов, у Шойгу там дворцы и особняки, и у многих чиновников министерства обороны, силовиков кучи всякой недвижимости как в России, так и за рубежом.

Санкции со стороны Запада могли подтолкнуть к перераспределению финансовых потоков между конкурирующими конторами в России?

Ну война, конечно, поменяет эти все расклады. Дело в том, что есть часть российских элит, которые привыкли к роскошной западной жизни, которые интегрировались в западную систему, в западную экономику. Когда вводятся какие-либо санкции – бенефициарами выступают силовики, потому что они просто по дешёвке скупают у тех, кто выступает против войны, кто вывозит свои семьи, своих детей. Очевидно такие люди будут по дешёвке просто продавать свои активы в России, что сейчас и происходит.

Я почему спрашиваю по поводу перераспределения направлений. Как вариант – жили не тужили, имели свой откат, а тут санкции со стороны Европы по отношению к компаниям российским и вот тут-то и проявилась настоящая стоимость настоящая цена производимого и цифры которые прятались и уходили налево.

Конечно, но я думаю, что вы ещё имели в виду, возможен ли какой-то раскол элит вследствие этого, вот мне кажется, что это будет достаточно сложно этого добиться. Сейчас просто те люди, которые попадают под санкции, которые недовольны войной и вообще там решениями Путина, как правило это люди давно не входят в ближайший круг президента России, не имеют никакого влияния на политический режим. Ни Абрамович, ни Фридман ни Тиньков ни на что не влияют, они не могут ни на что повлиять, не могут ничего исправить. Поэтому, мне кажется, что здесь нужно смотреть на передел среди силовиков, который может начаться. И вот им надо будет делать какое-то предложение, потому что они-то точно смогут добраться до бункера и каким-то образом решить проблему.

В этом смысле смерть чиновника из оборонпрома – это не двусмысленный намек, в том числе, для российских военных. Что их может ожидать, как думаете, кому может прийти "черная метка", кто может быть следующим?

Я думаю, что какие-то топ-руководители Минобороны, разведки наверняка попадут под зачистку. Потому что, я не говорю про криминальную зачистку, может быть и в сизо отправить, потому что обещанный блицкриг не состоялся, потому что всем стало очевидно хищение военных расходов и расходов на ту же разведку. Потому что разведка докладывала, что в Украине огромное количество агентов, которые в любой момент перейдут на нашу сторону, чего тоже не произошло. И деньги на разведывательные всякие мероприятия тоже воровались. Так что зачистка будет 100%, но наверно не сейчас, пока идёт война, а сразу после.

Как думаете возможно ли в России провести инвентаризацию всего того что на самом деле было украдено. Сейчас такая возможность есть, по крайней мере, у одного человека.

Когда власть изменится, все возможно, конечно. Вы имеете в виду Путина, я думаю, что Путин все прекрасно знает и, скорее всего, на каких-то откатах сам сидел или его ближайшее окружение. Дело не в том, знает он или не знает. Просто в то время, когда идет война, сейчас проводить зачистку, особенно среди генералов, может быть опасным мероприятием для Путина. Потому что, как только ты хочешь сделать крайними военных – военные сразу начнут себя защищать, и неизвестно чем это может закончится для Путина. Потому что объективно очень многие, как минимум, среднее звено точно и в силовых структурах, и в министерстве обороны недовольно происходящим. Путин ждет просто время, когда он сможет такую чистку провести.