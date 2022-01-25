Хакери атакували "БелЖД", щоб зупинити Путіна – які вимоги висунули

Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Хакерська група "Кіберпартизани" заявила про атаку на комп'ютерну мережу "Білоруської залізниці" для запобігання перекиданню російських військ.
Про це вони повідомили у Telegram.
"БелЖД" (укр. Білоруська залізниця – Ред.) за командою терориста Лукашенка (самопроголошеного президента – Ред.) у ці дні пропускає окупаційні війська (російські війська під виглядом навчань – Ред.) на нашу землю. У рамках кіберкампанії "Пекло" ми зашифрували основну частину серверів, баз даних та робочих станцій "БелЖД" з метою уповільнити та порушити роботу дороги. Бекапи знищені", – йдеться у повідомленні.
Як доказ успішності атаки хакери виклали скрини з сервера бекапів (резервна копія) у процесі їх знищення. Крім того, у заяві "Кіберпартизан" наголошується, що вони залишили недоторканою "автоматику та системи безпеки, щоб уникнути аварійних ситуацій".
Водночас хакери висунули умови, за яких готові передати ключі шифрування: це зупинка перекидання російських військ на територію Білорусі та звільнення 50 політв'язнів.
Військові навчання Білорусі та Росії
- Росія та Білорусь у лютому проведуть військові навчання "Союзна рішучість – 2022" біля кордонів України та Євросоюзу. У Міноборони Білорусі зазначили, що "генеральні штаби ЗС двох країн розпочали планування спільної перевірки сил реагування Союзної держави". Основною метою перевірки стане оцінка готовності військової складової виконати завдання щодо нейтралізації загроз на кордонах Союзної держави. Також Росія перекинула винищувачі у Білорусь.
- У вересні Росія та Білорусь провели біля кордонів України масштабні військові навчання "Захід-2021", у яких взяли участь десятки тисяч військових. Президент Володимир Зеленський оцінював ймовірність нападу Росії на Україну під час цих навчань як особливо високою.
- Крім того, у 2017 році Білорусь та Росія вже проводили навчання "Захід". За оцінками українського керівництва, у навчаннях взяли участь 120 тисяч військовослужбовців, понад 10 тисяч одиниць бойової техніки, близько 100 літальних апаратів та близько 40 кораблів/підводних човнів різного класу. РФ значно перевищила заявлену спочатку чисельність військ. Що говорили українські спостерігачі про навчання Захід-2017.