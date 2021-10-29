Індія, США, Росія увійшла до трійки країн-лідерів за кількістю смертей через селфі

Одними з найпоширеніших причин смерті дослідники називають утоплення, дорожні аварії та падіння з висоти. Колаж "Сьогодні".

З січня 2008 року до липня 2021-го у світі офіційно зареєстрували 379 смертей через селфі.

Його склали іспанські дослідники з iO Foundation, їхня робота скоро з'явиться в журналі Journal of Travel Medicine.

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Смертельні селфі

Кожен третій загиблий був мандрівником. Найбільше випадків зафіксували в Індії — 100, на другому місці — 39, на третьому — Росія з 33 летальними наслідками. Загалом до рейтингу потрапили 50 країн.

"Лідерство Індії частково пояснюється тим, що багато людей у країні роблять селфі, висуваючись із вікна чи дверей поїзда. У США чи Росії рівень смертності пов'язаний, швидше за все, з розміром країн та великою площею деяких туристичних зон. Багато людей подорожують поодинці і можуть наразитися на ризик", — пояснила співавтор дослідження Крістіна Хуесас.

Нагадаємо, колишній нападник Манчестер Юнайтед і збірної Англії 35-річний Уейн Руні на прізвисько Шрек потрапив у черговий скандал – цікаво, чи вибачить його дружина цього разу.

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