Через стрілянину в університеті Пермі загинули 8 людей

У Росії невідомий відкрив стрілянину в університеті/Фото: Колаж: Сьогодні

В Росії, через стрілянину в Пермському університеті, загинули 8 людей, ще 19 поранених.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Деталі інциденту

Невідомий проник до навчального закладу і влаштував стрілянину близько 11 ранку в понеділок, 20 вересня. Інцидент стався в одному з корпусів Пермського державного університету. Деякі викладачі та студенти зачинилися в аудиторіях. У мережі поширюють відео, як студенти біжать із закладу через вікна.

Доля нападника

Зараз на місці події працюють правоохоронці. Попередньо відомо, що нападника ліквідували. Зброю, з якої він вів стрілянину, була не травматична.

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