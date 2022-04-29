Ізраїль і Болгарія рекомендують своїм громадянам терміново покинути Придністров'я

Людей просять поїхати з невизнаного Придністров'я/Фото: колаж: "Сьогодні"

Ізраїль просить своїх громадян негайно покинути територію Придністровського регіону Молдови. Це пов'язано із недавніми вибухами та обстрілами в так званій "ПМР".

Про це йдеться в заяві ізраїльського дипломата і представника МЗС Йоеля Ліона.

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"У зв'язку з погіршенням ситуації з безпекою в Придністров'ї та у зв'язку з тим, що можливості міністерства закордонних справ з надання допомоги громадянам Ізраїлю, які проживають там — обмежені, громадянам Ізраїлю настійно рекомендується покинути Придністров'я якомога швидше", — йдеться в публікації Ліона в Twitter.

Крім того, МЗС Ізраїлю рекомендує громадянам країни, які планують подорож до невизнаного Придністров'я найближчим часом, скасувати таку поїздку до покращення обстановки в цьому регіоні Молдови.

З аналогічним закликом виступило також і МЗС Болгарії. Відомство підвищило рівень ризику подорожей до Молдови.

"З огляду на ситуацію, що погіршується в Молдові та навколо неї, ми закликаємо наших співвітчизників утриматися від будь-яких поїздок до цієї країни. Ми закликаємо болгарських громадян, які перебувають на території Республіки Молдова, вжити заходів і залишити країну наявними засобами", — зазначили в МЗС Болгарії.

У невизнаному Придністров'ї оголосили військові збори та посилюють армію

Невизнана Придністровська Молдавська республіка посилює свою армію. У листі "міністерства оборони ПМР" до глав місцевих адміністрацій розкривається інформація про проведення призову громадян на "спеціальні збори".

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Наголошується, що мета зборів – "забезпечення 100% укомплектованості особового складу миротворчого контингенту Придністровської Молдавської республіки, а також забезпечення зайнятістю працездатного населення республіки".

"Брати участь у зборах можуть чоловіки до 55 років, яким гарантується "грошове і речове забезпечення, проживання і харчування". Грошове забезпечення громадян, що не працюють, обіцяють від 2800 "рублів ПМР". Самі збори триватимуть 90 днів", – йдеться у повідомленні розвідки.

Попри формальну добровільність участі у зборах, є інформація, що призов матиме примусовий характер.

Лист датований 21 квітня, тобто він написаний до початку останніх російських провокацій на території "ПМР". Це нагадує події у так званих "ЛНР/ДНР".

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