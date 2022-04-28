У невизнаному Придністров'ї оголосили військові збори та посилюють армію – розвідка

Є інформація, що заклик матиме примусовий характер

У ПМР закликають чоловіків на навчання / Фото: Колаж: Сьогодні

Невизнана Придністровська Молдавська республіка посилює свою армію. У листі "міністерства оборони ПМР" до глав місцевих адміністрацій розкривається інформація про проведення призову громадян на "спеціальні збори".

Про це повідомляє ГУ розвідки України в Telegram.

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Наголошується, що мета зборів – "забезпечення 100% укомплектованості особового складу миротворчого контингенту Придністровської Молдавської республіки, а також забезпечення зайнятістю працездатного населення республіки".

"Брати участь у зборах можуть чоловіки до 55 років, яким гарантується "грошове і речове забезпечення, проживання і харчування". Грошове забезпечення громадян, що не працюють, обіцяють від 2800 "рублів ПМР". Самі збори триватимуть 90 днів", – йдеться у повідомленні розвідки.

Незважаючи на формальну добровільність участі у зборах, є інформація, що призов матиме примусовий характер.

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Лист датований 21 квітня, тобто він написаний до початку останніх російських провокацій на території "ПМР". Це нагадує події у так званих "ЛНР/ДНР".

Спроби РФ втягнути невизнане Придністров'я у війну провалилися

Генерал-майор СБУ Віктор Ягун вважає, що кремлівським маніпуляторам не вдалося спровокувати молдавську сторону.

Після удару диверсійної групи по Придністров'ю частина офіцерів передала інформацію російській пресі, що до неї мав стосуноку генерал Віталій Разгонов, який офіційно обіймає посаду радника президента невизнаної республіки, резидент розвідки РФ. Разгонов має групу впливу, відповідальну за те, щоб спровокувати Придністров'я на ворожі дії та міжнародний конфлікт на кордоні з Україною. Мета – відтягти частину українських військ.

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