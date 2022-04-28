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В непризнанном Приднестровье объявили военные сборы и усиливают армию – разведка

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28 апреля, 10:45
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Есть информация, что призыв будет носить принудительный характер
В ПМР призывают мужчин на учения
В ПМР призывают мужчин на учения / Фото: Коллаж: Сегодня

Непризнанная "Приднестровская молдавская республика" усиливает свою армию. В письме "Министерства обороны ПМР" к главам местных администраций раскрывается информация о проведении призыва граждан на "специальные сборы".

Об этом сообщает ГУ разведки Украины в Telegram.

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Отмечается, что цель собрания – "обеспечение 100% укомплектованности личного состава Миротворческого контингента Приднестровской молдавской республики, а также обеспечение занятостью трудоспособного населения республики".

"Участвовать в собрании могут мужчины до 55 лет, которым гарантируется "денежное и вещевое обеспечение, проживание и питание". Денежное обеспечение неработающих граждан обещают от 2800 "рублей ПМР". Сами собрания продлятся 90 дней", – говорится в сообщении разведки.

Несмотря на формальную добровольность участия в собрании, есть информация, что призыв будет носить принудительный характер.

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Отмечают, что письмо датировано 21 апреля. То есть, до начала последних российских провокаций на территории ПМР. Это напоминает события в так называемых ЛНР/ДНР.

Попытки РФ втянуть непризнанное Приднестровье в войну провалились

Генерал-майор СБУ Виктор Ягун считает, что у кремлевских манипуляторов не получилось спровоцировать молдавскую сторону.

После удара диверсионной группы по Приднестровью часть офицеров передала информацию российской прессе, что к ней имел отношение генерал Виталий Разгонов, официально занимающий пост советника президента непризнанной республики и являющийся резидентом разведки РФ. Разгонов имеет группу влияния, ответственную за то, чтобы спровоцировать Приднестровье на враждебные действия и международный конфликт на границе с Украиной. Цель – отвлечь часть украинских войск.

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