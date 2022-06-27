"Яке ганьба". У Білгороді люди три доби ведуть запеклий бій за диван (відео)

У Росії борються за безкоштовний диван. / Фото: Колаж: Сьогодні

Поки що частина російських чоловіків вмирає на війні в Україні за наказом диктатора Володимира Путіна, Бєлгород живе "звичайним" життям. Там місцеві ведуть свої бої. Двоє дорослих та підліток три доби сидять на дивані, щоб отримати його безкоштовно.

Відео з чоловіками поширили в мережі.

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За умовами "конкурсу", який вигадали в божевільні, місцева крамниця подарує диван тому, хто сів на нього до 17:00 і досидить до останнього, доки не залишиться один.

"Вже три дні там сидять троє людей, наймолодшому учаснику – 13 років. Весь цей час хлопці не їдять, не п'ють і не ходять до туалету", – пише Telegram-канал КК.

"Їх треба рятувати"

У коментарях до відео висміяли це дике "змагання":

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"Яке ганьба".

"Велика росія"

"За ці 3 доби могли б заробити на нову".

Також добрі люди запропонували врятувати мирних мешканців Білгорода та провести у ньому референдум про незалежність Білгородської народної республіки (БНР).

"Рятувати їх треба, потрібен референдум та бнр", – запропонували у коментарях.

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Раніше ми писали, що російські військові почали влаштовувати масові звірства навіть біля Росії. Зокрема, у Білгородській області, яка використовується як перевалочний пункт рашистів, побільшало заяв про зґвалтування.

Також повідомлялося, що в Росії заявили, що Україна нібито обстріляла прикордонне село Журавлівка Білгородської області, та заборонили в'їзд на територію села.