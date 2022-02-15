Канада надасть Україні кредит та летальну зброю

Незабаром Україна отримає чергову допомогу/Фото: колаж: "Сьогодні"
Канада надасть Україні кредит у розмірі до 500 мільйонів канадських доларів ($392,8 млн), летальне озброєння і боєприпаси на суму 7,8 мільйона канадських доларів ($6,1 млн).
Відповідну заяву канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо озвучив 14 лютого.
Деталі
Міністерка фінансів Канади Христя Фріланд наголосила, що рішення надати Україні додаткову позику спрямоване на "підтримку економічної стійкості країни на тлі російської військової агресії".
"Україна перебуває на передовій у боротьбі між демократією та авторитаризмом. Ставки у цьому конфлікті величезні та пов'язані з національними інтересами Канади, — наголосила вона. — Канада єдина зі своїми союзниками з G7 та НАТО у рішучості захистити економічну та демократичну стабільність України".
У відомстві зазначили, що "перед агресивним нарощуванням російської військової могутності в Україні та навколо неї Канада продовжить підтримувати стабільність української економіки, зберігаючи при цьому відданість деескалації".
Загроза вторгнення РФ
- Росія стягнула понад 100 тисяч військових до кордону з Україною. Вторгнення може розпочатися вже 16 лютого, повідомила з посиланням на свої джерела американська агенція Bloomberg. Також цю дату, за даними британського видання The Guardian, називав президент США Джо Байден у телефонній розмові з керівництвом ЄС та НАТО.
- Група розслідувачів Conflict Intelligence Team заявила, що Росія перекидає до України ще одну танкову армію.
- Росія відхилила запит України з вимогою надання інформації про військові навчання біля кордону, назвавши його неприйнятним.
- Україна скликає термінову зустріч із РФ та всіма державами – учасниками Віденського документа для обговорення посилення та переміщення військ РФ вздовж українського кордону та у тимчасово окупованому Криму.