Канада надасть Україні кредит та летальну зброю

Незабаром Україна отримає чергову допомогу/Фото: колаж: "Сьогодні"

Канада надасть Україні кредит у розмірі до 500 мільйонів канадських доларів ($392,8 млн), летальне озброєння і боєприпаси на суму 7,8 мільйона канадських доларів ($6,1 млн).

Відповідну заяву канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо озвучив 14 лютого.

Реклама

Деталі

Міністерка фінансів Канади Христя Фріланд наголосила, що рішення надати Україні додаткову позику спрямоване на "підтримку економічної стійкості країни на тлі російської військової агресії".

"Україна перебуває на передовій у боротьбі між демократією та авторитаризмом. Ставки у цьому конфлікті величезні та пов'язані з національними інтересами Канади, — наголосила вона. — Канада єдина зі своїми союзниками з G7 та НАТО у рішучості захистити економічну та демократичну стабільність України".

У відомстві зазначили, що "перед агресивним нарощуванням російської військової могутності в Україні та навколо неї Канада продовжить підтримувати стабільність української економіки, зберігаючи при цьому відданість деескалації".

Загроза вторгнення РФ

Читайте також