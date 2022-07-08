Канада приготувала для України великий "подарунок"

Ананд оголосила про допомогу Україні/Фото: KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images, колаж: "Сьогодні"

Канада направить в Україну 39 броньованих бойових машин вогневої підтримки виробництва General Dynamics. Вони надійдуть цього літа.

Про це повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд.

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Деталі

Бронемашини виготовлені на заводі General Dynamics в Лондоні, Онтаріо. Техніка може використовуватися в якості санітарних, ремонтно-евакуаційних машин, а також для перевезення військ. Передача партії нової бронетехніки є частиною військової підтримки Україні в розмірі 500 мільйонів канадських доларів, передбаченої в бюджеті Канади ще у квітні.

Допомога Канади

Канада оголосила про надання Україні нового пакету військової допомоги у розмірі близько 9 млн канадських доларів. Він включатиме замінні артилерійські стволи для підтримки дальності та точності.

Про виділення нової військової допомоги оголосила міністерка оборони Канади Аніта Ананд. За її словами, Україні нададуть 10 замінних стволів, призначених для гаубиць М777, які раніше передали західні партнери.

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Вартість чергового пакету становить близько 9 млн канадських доларів (5,7 млн фунтів стерлінгів).

"Ми будемо продовжувати цілодобово працювати, щоб надавати Україні всеосяжну військову допомогу, необхідну для захисту суверенітету та безпеки", — сказала Ананд.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Канада запровадила нові санкції проти Росії. Також ми писали, Канада "вдарила" по оточенню Путіна.