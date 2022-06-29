Канада запровадить нові санкції проти Росії: на що вони вплинуть

Трюдо введе нові санкції проти путінської Росії/Фото: Mert Alper Dervis/Getty Images, Contributor/Getty Images. Колаж: "Сьогодні"

Канада запровадить нові санкції проти російських пропагандистських ресурсів, які намагаються виправдати війну в Україні.

Про це заявили в офісі прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, повідомляє Укрінформ.

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"Прем’єр-міністр оголосив про намір Канади запровадити санкції проти підтримуваних державою дезінформаційних та пропагандистських ресурсів, контрольованих російськими посадовцями. Мета цього — протистояти кремлівській дезінформації, яку він використовує для намагання виправдати свою неспровоковану війну в Україні", — йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що Канада "рішуче налаштована підтримувати уряд та народ України у їх боротьбі за мирне, успішне та демократичне майбутнє".

"Ми й надалі стоятимемо пліч-о-пліч з Україною, яка намагається захиститися від російської агресії", — наголосили у в офісі Трюдо.

США запровадили нові санкції проти Росії

Сполучені Штати Америки запровадили новий пакет санкцій проти Росії за війну в Україні. Зокрема США заборонили імпорт російського золота. Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

"Імпорт у Сполучені Штати золота з РФ заборонено, за винятком випадків, передбачених законом, або ліцензією, або іншим дозволом бюро контролю за іноземними активами", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що заборона не стосуватиметься золота, яке перебувало не на території Росії на момент набрання чинності розпорядженням Мінфіну.

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Також у Білому домі розширили список санкцій для російських громадян, включивши туди ще 57 росіян.

Під санкціями опинилася телеведуча Тіна Канделакі, гендиректор КамАЗу Сергій Когогін, ексміністр оборони РФ Анатолій Сердюков з дружиною та дітьми та інші росіяни.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, для кого у РФ санкції виявляться згубними. Також ми писали, що РФ чекає на новий дефіцит через санкції.